Commençons avec le Google Pixel 7 5G 128 Go.

Il est doté d'un écran de 6,3 pouces FHD+ OLED pouvant atteindre 90Hz.

Le Pixel 7 permet de réaliser des photos fidèles à la réalité avec Real Tone et est équipé d'une caméra arrière 50MP + 12MP et d'une caméra avant 10,8MP.

La batterie adaptative du Pixel peut offrir plus de 24 heures d'autonomie et jusqu'à 72 heures avec l'ultra économiseur de batterie.

Avec Google Tensor G2 et la puce de sécurité Titan M2, le smartphone intègre plusieurs niveaux de sécurité pour protéger vos informations personnelles.

Le VPN Google One est intégré.

Le Google Pixel 7 5G 128 Go est au prix de 333,88 € avec le code AAFR40 sur AliExpress. Son prix officiel est 499 €. Livraison gratuite de France.







Passons à l'aspirateur balai sans fil Tineco Floor One S5 Combo.

Il aspire, lave et sèche vos sols durs et retire également les saletés humides.

L'aspirateur est doté d'un moteur de 190 W ainsi que d'une batterie de 2500 mAh lui conférant une autonomie de 20 minutes.

La tête de brosse spéciale permet un nettoyage optimal le long des plinthes et dans les zones difficiles d'accès.



Le capteur iLoop de Tineco détecte le niveau de saleté et ajuste la puissance d'aspiration et le débit d'eau en fonction.

Il se transforme facilement en aspirateur à main.

Le Tineco Floor One S5 Combo est en promotion à 279,12 € avec le code AAFR40 sur AliExpress. Son prix officiel est 459 €. Livraison de France offerte.







Enfin, terminons notre top 3 du jour avec le mini PC Beelink SER5 MAX.

Il embarque un processeur Ryzen 7 5800H avec 8 cœurs, 16 threads et une fréquence pouvant atteindre 4,4 GHz.

On trouve 16 Go de RAM DDR4 extensible jusqu'à 64 Go et un SSD de 1 To extensible jusqu'à 2 To avec un disque dur de 2,5 pouces.

Son GPU est un Radeon Graphics 8core 2000 MHz qui permet un affichage en 4K sur 3 écrans simultanément avec les ports HDMI 2.0, DP 1.4 et Type-C.

Le mini PC prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2, et est également doté d'un port LAN RJ45 1000 Mb/s.

Le mini PC Beelink SER5 MAX est à 359,16 € avec le code AAFR40 sur AliExpress. Son prix officiel est 376,14 €. La livraison est gratuite.









