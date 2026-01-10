Pour marquer le lancement de cette période de soldes d'hiver, Rakuten dégaine deux codes exclusifs valables ce week-end seulement pour faire chuter les prix sur les meilleures ventes du moment.

Les deux codes à ne pas rater ce week-end

Attention, ces coupons sont limités dans le temps. Notez bien les dates pour ne pas passer à côté de la remise :

➡️ Samedi 10 janvier (uniquement) : utilisez le code RAKUTEN50 pour obtenir 50 € de remise dès 599 € d'achat. Idéal pour les TV, les smartphones haut de gamme et le gros électroménager.



➡️ Dimanche 11 janvier (uniquement) : utilisez le code RAKUTEN15 pour obtenir 15 € de remise dès 119 € d'achat. Parfait pour les accessoires, le petit électroménager et les montres connectées.

Les meilleures offres du moment

Voici les produits les plus intéressants à saisir ce week-end, en cumulant les soldes déjà affichées et les coupons Rakuten.

High-Tech & image

iPhone 17 (256 Go) Noir : le tout dernier né d'Apple tombe à 819,99 € (au lieu de 969 €) avec le code RAKUTEN50 . Une remise rare sur cette nouveauté.





(au lieu de 969 €) avec le code . Une remise rare sur cette nouveauté. TV QLED Samsung The Frame 55" (2025) : transformez votre salon en galerie d'art pour 849 € au lieu de 1 199 € avec le code RAKUTEN50 . En prime, vous récupérez près de 36 € sur votre cagnotte Club R.





au lieu de 1 199 € avec le code . En prime, vous récupérez près de sur votre cagnotte Club R. Samsung Galaxy Watch7 : cette montre connectée de dernière génération passe à 184,99 € via le code RAKUTEN15.

Entretien & cuisine

Aspirateur balai Dyson V8 Advanced : c'est l'une des plus grosses baisses de prix : il s'affiche à 234 € au lieu de 399 € (code RAKUTEN15 ), soit -41% de réduction. Le retrait depuis un magasin Boulanger en 1h est gratuit .





au lieu de 399 € (code ), soit -41% de réduction. Le retrait depuis un magasin Boulanger en 1h est . Détacheur Bissell SpotClean Hydrosteam Pro : l'allié indispensable pour vos tapis et canapés descend à 234 € avec le code RAKUTEN15 .





avec le code . Robot pâtissier Kenwood KMIX750BK : un classique de la cuisine pour 234,99 € avec le code RAKUTEN15.

Le conseil : cumulez avec le Club R

En plus des remises immédiates, n'oubliez pas que l'achat de ces produits vous permet de cagnotter des euros sur votre compte Rakuten si vous faites partie du Club R (gratuit). Par exemple, l'achat de la TV Samsung vous rapporte 36 € à utiliser sur votre prochaine commande !