Souris Bluetooth Logitech MX Master 2S

Cette souris multisurface offre un contrôle d’une grande précision grâce à son capteur Darkfield haute performance, capable de suivre les mouvements sur presque toutes les surfaces, y compris le verre, avec une résolution pouvant atteindre 4 000 PPP.

La navigation est encore plus fluide grâce au défilement horizontal intelligent, dont la vitesse s’adapte automatiquement pour parcourir les pages Web avec rapidité et confort, d’un simple geste du pouce.

Connectez jusqu’à trois ordinateurs avec une seule souris grâce à Logitech Flow, qui permet de contrôler plusieurs appareils et de copier-coller facilement du texte, des images et des fichiers de l’un à l’autre.

Une charge de seulement trois minutes fournit suffisamment d’énergie pour une journée complète d’utilisation, tandis qu’une charge complète assure jusqu’à 70 jours d’autonomie.

Enfin, sa conception ergonomique, pensée pour soutenir la main et le poignet, garantit une prise en main naturelle, un contrôle précis et un accès intuitif à des boutons et des molettes parfaitement positionnés.

Retrouvez la souris Logitech MX Master 2S à 36,39 € grâce au code FRBB04 sur AliExpress avec livraison gratuite.

POCO Pad X1 (512 Go)

Elle assure un affichage net et fluide grâce à son écran 11,2 pouces en résolution 3,2K, doté d’un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 144 Hz. Compatible Dolby Vision et HDR, avec une luminosité pouvant atteindre 800 nits, l’affichage restitue des couleurs éclatantes et des contrastes intenses, même en pleine lumière.

La performance est au rendez-vous grâce au processeur Snapdragon 7+ Gen 3 gravé en 4 nm, qui assure une navigation rapide, un multitâche fluide et une excellente efficacité énergétique.

Pensée pour durer toute la journée, la tablette embarque une grande batterie de 8 850 mAh offrant plus de 10 heures d’autonomie en lecture vidéo. La charge rapide 45 W permet de récupérer 40 % de batterie en seulement 30 minutes.

L’immersion est renforcée par quatre haut-parleurs puissants compatibles Dolby Atmos, délivrant un son ample et enveloppant. Le tout est propulsé par Xiaomi HyperOS et enrichi par Xiaomi HyperAI, avec des fonctions intelligentes pour écrire, créer, rechercher et gagner du temps au quotidien.

La POCO Pad X1 (512 Go) est disponible à 275 € pour une durée limitée en ce moment sur AliExpress.

Multicuiseur et air fryer Moulinex Multicook & Fry YY5553FB

Ce multicuiseur tout-en-un combine les fonctions de multicuiseur et d’air fryer afin de préparer une grande variété de repas faits maison, sans surveillance, grâce à ses 12 programmes de cuisson automatiques.

Conçu pour simplifier le quotidien, il permet de préparer un repas complet en une seule cuisson grâce à une grille amovible offrant deux niveaux de cuisson simultanés. Il devient ainsi possible de cuire différents aliments en même temps, comme du poisson avec des céréales ou de la viande accompagnée de légumes. Sa cuve de 6 litres convient parfaitement aux besoins d’un foyer jusqu’à six personnes.

La fonction de départ différé offre une grande liberté d’organisation en programmant la cuisson à l’avance, tandis que le maintien au chaud prend le relais une fois la préparation terminée.

Pensé pour une utilisation simple et pratique, l’appareil dispose d’une cuve avec poignées pour une manipulation facile, d’un revêtement antiadhésif en céramique et d’accessoires compatibles lave-vaisselle.

Le Moulinex Multicook & Fry YY5553FB (avec spatule incluse) est en promotion à 99,99 € au lieu de 131,99 €, soit une remise de 24 % sur Amazon.