Commençons avec la souris gaming filaire Logitech HERO G403.



Confortable et ergonomique, elle offre un éclairage à spectre complet LIGHTSYNC RVB ainsi qu'un temps de réponse de 1 ms, pour des déplacements et des clics quasi-instantanés.

Le capteur optique HERO 25K assure une très grande précision avec un suivi 1:1 et une résolution maximale de 25K.

6 boutons sont programmables sur le logiciel Logitech G HUB, où vous pouvez également régler la sensibilité PPP entre 100 et 25 600 PPP.

La souris gaming filaire Logitech HERO G403 est en ce moment à 40,99 € au lieu de 64,34 €, soit 36% de remise sur Amazon. Le prix officiel est 74,99 €.







Passons au clavier gaming sans fil Logitech G815.

Il est doté de switchs mécaniques ultra-plats qui offrent la même vitesse et précision qu'un switch mécanique tout en étant deux fois plus petit.

3 options sont disponibles pour les switchs GL : Tactile (retour doux et tactile), Linear ou Clicky (clic sonore et réponse tactile).

L'éclairage RVB se synchronise avec votre contenu, et vous pouvez créer des animations personnalisées parmi des millions de couleurs avec le logiciel Logitech G HUB.

5 touches G dédiées peuvent être programmées avec des commandes et des macros personnalisés.

Le clavier gaming sans fil Logitech G815 est en promotion à 115,99 € au lieu de 158,02 €, soit une remise de 27% sur Amazon. Le prix officiel est 209 €.

Enfin, terminons notre top 3 avec l'enceinte Bluetooth portable Bang & Olufsen Beosound A1 (2ème Gen) - Or.

Cette petite enceinte robuste et légère offre une puissance de son de 2x30 W et sa forme ronde lui permet de diffuser le son dans toutes les directions.

Elle est dotée du plus gros woofer du marché pour ce type d’enceinte compacte.



Certifiée IP67, elle résiste à l'eau et à la poussière et est protégée par un dôme en aluminium.

Profitez de 18 heures d'autonomie à haut volume et plus longtemps encore à bas volume.

Alexa est intégré et l'appareil est également doté d'un haut-parleur téléphonique.



Les préréglages sont entièrement personnalisables via l’application Bang & Olufsen et une fonction de partage des playlists est également disponible.

L'enceinte Bluetooth portable Beosound A1 (2ème Gen) - Or est en réduction à 199 € au lieu de 299 € (prix officiel), soit une remise de 33% sur Amazon. Elle est également disponible en rose au même prix, les autres coloris sont plus chers.

On peut trouver la version en gris d'occasion en parfait état sur Darty pour 189 €.







