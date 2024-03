Commençons avec la tablette Samsung Galaxy Tab S9 FE.

Elle est dotée d'un grand écran de 10,9 pouces à réduction de lumière bleue et avec un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu'à 90 Hz.



Grâce à Vision Booster et son adaptation du contraste et des couleurs, vous pouvez voir clairement votre écran même en plein soleil.

La tablette est équipée du processeur Exynos 1380, qui assure fluidité et rapidité pour le multitâche, le streaming et les jeux.

Elle est certifiée IP68 et résiste à l'eau et à la poussière, et offre également 128 Go de stockage et 6 Go de RAM.

Le S Pen est inclus.

La tablette Samsung Galaxy Tab S9 FE est au prix de 299,58 € avec le code AAFR40 sur AliExpress.Le prix officiel est 529 €. La livraison est gratuite.







Passons au mini PC ACEMAGICIAN AMD Ryzen 9 6900HX.

Le processeur AMD Ryzen 9 6900HX offre une fréquence maximale de 4,9 GHz et dispose de 8 cœurs et de 16 threads. De plus, Les technologies Precision Boost 2 et Smart Access Memory d'AMD améliorent l'efficacité des transferts de données internes.



3 modes réglables sont disponibles en fonction de vos besoins : le mode performance, le mode équilibré et le mode économie d'énergie.

Le mini PC intègre 32 Go de RAM DDR5 et un SSD de 512 Go.

Sa carte graphique est une Radeon RX 680M dotée de 7 unités de calcul et de 448 processeurs de flux. Elle prend en charge DirectX 12 et Vulkan.

Le mini PC ACEMAGICIAN AMD Ryzen 9 6900HX est en promotion à 509,15 € avec le code LD3XVOMC sur Amazon. Le prix annoncé sur le site officiel est 869 €.







Enfin, terminons ce top 3 avec les écouteurs sans fil CMF by Nothing Buds.



Avec une profondeur de 42 dB et une bande passante jusqu'à 2900 Hz, les CMF Buds éliminent le bruit indésirable et sont dotés de la Technologie Ultra Bass 2.0 qui offre un son fidèle.

Un mode Transparence vous permet également d'entendre les bruits ambiants.

Avec 4 microphones HD et la technologie de Voix Claire, les CMF Buds peuvent isoler le bruit de fond lors des appels téléphoniques.

Profitez de 8 heures d'autonomie avec une seule charge et de 35,5 heures avec le boîtier.

L'application Nothing X vous permet d'ajuster le niveau de Ultra Bass, de personnaliser les commandes tactiles, de basculer entre les niveaux ANC ou encore d'activer le mode Faible Latence lorsque vous jouez sur votre smartphone.

Les écouteurs sans fil CMF by Nothing Buds sont proposés en ce moment à 31,49 € au lieu de 39 €, soit une remise de 19% sur Amazon. Ils ont été lancés l'année dernière à environ 45 €.







À découvrir également sur GNT :