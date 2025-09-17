Godeal24 tient à informer ses utilisateurs que le support étendu pour plusieurs produits Microsoft, notamment Office 2016, Office 2019 et Windows 10, prendra fin le 14 octobre 2025. Passé ce délai, Microsoft ne fournira plus de mises à jour ni de correctifs de sécurité pour ces logiciels.

Concrètement, cela se traduit par une absence totale de protection et de nouvelles fonctionnalités. L'arrêt des mises à jour signifie que toute faille de sécurité découverte récemment (ou déjà existante) ne sera jamais comblée. Par conséquent, vos logiciels pourraient devenir incompatibles avec de nouveaux outils et ne plus répondre aux exigences des audits de sécurité critiques. Si vous utilisez encore Office 2016 ou 2019, il est donc temps d'envisager la suite.

Pour vous accompagner dans cette transition, Godeal24 propose une vente spéciale sur les suites Office, une occasion idéale pour garantir la sécurité de vos données.

Obtenez une licence à vie pour MS Office 2021 pour seulement 31,25 € (au lieu du prix habituel de 239,99 €), dans la limite des stocks disponibles. Bien qu'il ne s'agisse pas de la version la plus récente, l'édition 2021 reste une excellente option, particulièrement si vous n'êtes pas adepte de l'intégration poussée de l'intelligence artificielle présente dans la version 2024. Cette licence vous donnera un accès permanent à Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Teams, Access et Publisher.

Si vous préférez la dernière version, Godeal24 met à votre disposition Office 2024 pour seulement 139,99 €, vous permettant ainsi d'économiser 100 € sur le tarif standard. Ne laissez pas passer cette opportunité unique.

Il est important de souligner que GoDeal24 est une plateforme réputée spécialisée dans la vente de logiciels. Le processus d'achat est rapide : en quelques secondes, vous pouvez acquérir une licence authentique, qui vous est envoyée immédiatement par courriel. Vous pourrez ensuite l'activer directement sur le logiciel téléchargé depuis le site officiel, garantissant une installation saine, sans virus ni logiciel espion.

Enfin, GoDeal24 assure un support technique disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et s'engage à fournir un service après-vente à vie pour tous ses produits.

L'ère de Windows 10 touche à sa fin, son support officiel devant cesser le 14 octobre 2025. Après cette échéance, le système d'exploitation ne recevra plus de mises à jour de la part de Microsoft, qu'il s'agisse de nouvelles fonctionnalités, de correctifs de sécurité ou d'une quelconque assistance technique.

Il est probable que le tarif de Windows 11 Pro connaîtra une hausse importante à l'approche de cette date. Godeal24 vous offre l'opportunité d'anticiper ce changement et de passer à Windows 11 Pro dès aujourd'hui pour la somme modique de 13,25 €, vous faisant réaliser une économie de 200 € sur le prix habituel.

Cette mise à niveau ne se contente pas de vous préparer pour l'avenir, elle peut également redynamiser votre configuration matérielle actuelle et vous donner accès aux outils les plus récents, optimisés pour les environnements de travail contemporains.

Pour rappel, le revendeur Godeal24 est fiable comme en attestent les avis très positifs publiés sur TrustPilot, avec une excellente note de 4,8 sur 5. Godeal24 assure également un service client 24/7 à vie.

Et rappelons que vous pouvez télécharger directement chez Microsoft les versions officielles de Windows 10 / 11 ou encore Office 2016 / 2019 :