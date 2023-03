Pour bien débuter la journée, nous allons vous présenter trois articles en promotion. Nos marchands favoris nous proposent de belles offres et les prix réduits sont toujours les bienvenus.

Commençons avec le smartphone Google Pixel 7. Ce smartphone est équipé d'un écran QHD+ de 6,7". Doté de 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage, il saura se rendre utile dans toutes les circonstances. Avec son capteur photo principal de 50 MP, vous pourrez capturer vos meilleurs moments. Sa batterie vous octroie plus de 24 heures d'autonomie.

Ce smartphone Google Pixel 7 est vendu 568,39 € au lieu de 649 € soit 12% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite pour le lendemain.

Continuons avec le PC portable Samsung Galaxy Chromebook2 360 XE520QEA-KB1FR. Cet ordinateur portable est doté d'un écran de 12,4" à une définition de 2560 x 1600 px. Il possède un processeur Intel Celeron N4500 et 4 Go de mémoire vive (RAM). ChromeOS est installé nativement sur son disque SSD de 64 Go.

Ce PC portable Samsung Galaxy Chromebook2 360 XE520QEA-KB1FR est vendu 219,99 € au lieu de 399,99 € soit 45% de remise immédiate chez Rue du commerce. La livraison vous coutera 1,99 € pour le lendemain.

Et terminons cette sélection avec le casque audio Philips TAH8506BK. Cet appareil sans fil possède une autonomie de 60 heures ainsi qu'un contrôle tactile. Il peut s'appairer à tous les périphériques. Ce casque intègre la technologie de réduction de bruit, ce qui vous donne l'opportunité d'écouter votre musique en toute circonstance.

Ce casque audio Philips TAH8506BK est vendu 99,99 € au lieu de 149,99 € soit 33% de réduction chez Darty. La livraison est gratuite sous 72 heures.





