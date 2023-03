Encore une journée qui se termine sous le signe des remises. En effet, nos marchands favoris nous proposent une dernière salve de produits à prix réduit. Il y en aura pour tout le monde, et pour tous les gouts.

Commençons avec l'ultrabook Asus C425TA-AJ0083. Ce PC portable de taille réduite possède un écran de 14" FHD tactile à une définition de 1920 x 1080 px. Il est doté de 8 Go de mémoire vive (RAM) et de 64 Go de stockage eMMC. Son processeur Intel m3-8100Y fera tourner cet ordinateur portable sous ChromeOS.

Cet ultrabook Asus C425TA-AJ0083 est vendu 499 € chez Rue du commerce. La livraison est gratuite dans un délai de 5 jours.





D'autres ultrabooks sont également disponibles à des prix intéressants à savoir :

Et d'autres articles sont également en promotion à savoir :

