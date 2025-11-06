Le Black Friday, c'est fin novembre. Mais la plupart des enseignes a déjà engagé les hostilités. La guerre des prix sur les téléviseurs est lancée. Boulanger, Cdiscount, Amazon... tout le monde se bat pour attirer le client avant le rush de fin d'année.



Et il y a de vraies affaires. On parle de QLED, d'OLED, de grands formats 65 ou 75 pouces qui passent sous des barres symboliques. C'est le moment d'anticiper ses achats de Noël avant que les stocks ne fondent.

Panasonic 55” OLED (TV-55Z80AEZ) : Le cinéma à prix cassé

C'est l'une des offres les plus agressives du moment. Ce téléviseur OLED de 55 pouces (139 cm) est une référence pour les cinéphiles. L'OLED garantit des noirs absolus et des contrastes infinis, ce que le LED classique ne peut pas faire. Il est équipé d'une dalle 100 Hz et de ports HDMI 2.1, le rendant parfait pour le sport et les consoles nouvelle génération.



L'offre : 699,99 € au lieu de 1 073,63 € (-34 %)

Philips 65” Mini LED (65MLED910) : Le géant lumineux

Si vous voulez une grande diagonale avec une luminosité spectaculaire, c'est ce modèle qu'il faut viser. Le Mini LED est la technologie qui se rapproche le plus de l'OLED, mais avec des pics lumineux bien plus élevés. Ce 65 pouces (164 cm) est équipé du moteur P5 Perfect Picture Engine pour un traitement d'image précis et une compatibilité Dolby Vision et Atmos.



L'offre : 859,00 € au lieu de 1 399,00 € (-38 %)

Samsung 75” LED (75U7000F) : L'immersion XXL à petit prix

C'est l'offre "grand spectacle". Un écran gigantesque de 75 pouces (190 cm) pour moins de 600 euros. Ce n'est certes pas de l'OLED, mais un téléviseur LED 4K UHD récent (modèle 2025). Il est équipé du Gaming Hub de Samsung, du HDR10+ et de 3 ports HDMI. À ce prix, le rapport taille/prix est tout simplement imbattable pour transformer un salon en home cinéma.



L'offre : 599 € au lieu de 649 €

Hisense 55” QLED (55E79Q PRO) : Le choix des gamers

Hisense s'est imposé sur le rapport qualité-prix pour les joueurs. Ce modèle QLED de 55 pouces (139 cm) est taillé pour la performance. Il dispose d'une fréquence de balayage native de 144 Hz, optimisée jusqu'à 240 Hz en mode jeu. Avec ses ports HDMI 2.1, il est parfait pour la PS5 et la Xbox Series X, le tout à un prix défiant toute concurrence.



L'offre : 429 € au lieu de 479 €

EssentielB 50” QLED (50QLED307) : Le ticket d'entrée QLED

Pour ceux qui ont un budget plus serré ou moins de place, la marque de Boulanger propose un téléviseur QLED 4K de 50 pouces (126 cm) sous la barre des 300 euros. Il tourne sous le système d'exploitation Vidaa U, réputé pour sa fluidité. C'est l'option parfaite pour une chambre ou un salon de taille moyenne, sans sacrifier la qualité d'image QLED.



L'offre : 299 € au lieu de 329 €

Pourquoi acheter maintenant ?

La stratégie des "early buyers" a du bon. En achetant début novembre, vous évitez la cohue et les ruptures de stock inévitables de la fin du mois. De plus, les enseignes adaptent leurs conditions pour rassurer les clients : Boulanger, par exemple, propose des retours étendus jusqu'au 31 janvier 2026. Vous ne prenez donc aucun risque si vous trouvez une meilleure offre plus tard.

