Alors que les prestataires de services numériques se préparent à se conformer à la réglementation européenne eIDAS 2.0, Google avance ses propres pions. Le débat sur l'alignement des géants comme Google et Apple avec les portefeuilles numériques gouvernementaux européens, attendus pour 2026, est toujours vif.

Mais une chose est sûre : l'influence de Google sur la confiance numérique est colossale. C'est dans ce contexte que la firme a dévoilé une solution de vérification d'âge localisée via sa bibliothèque logicielle open source.

Cette initiative permet à Google d'imprimer sa propre marque sur le chemin de l'identité numérique, au bénéfice d'autres fournisseurs de solutions et pour renforcer son propre portefeuille. Des millions d'utilisateurs profitent déjà de la sécurité de Google Wallet, qui évolue pour supporter les permis de conduire numériques d'État et l'authentification par empreinte digitale, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis. Google suggère même que le cadre eIDAS 2.0 pourrait "intégrer des technologies améliorant la confidentialité", comme ce kit Zero-Knowledge Proof. Une innovation de taille pour le respect des données personnelles.

Comment le "Zero-Knowledge Proof" protège-t-il votre vie privée ?

Le cœur de cette solution innovante réside dans le concept de "Zero-Knowledge Proof" (ZKP), ou "preuve à divulgation nulle de connaissance". Développée en partenariat avec Sparkasse, un groupe bancaire allemand, cette cryptographie permet aux utilisateurs de prouver qu'ils ont plus de 18 ans sans avoir à révéler leur date de naissance exacte, ni aucune autre donnée personnelle.

Imaginez : un simple clic suffit à confirmer votre âge, sans que le site ou l'application n'obtienne d'informations supplémentaires sur votre identité ! C'est le principe du double anonymat. Un tiers de confiance (ici, la banque) vérifie l'âge, puis transmet une attestation simple au site, sans communiquer votre nom ni votre identité réelle.

Cela ouvre la porte à des exigences légales (comme l'accès à du contenu adulte) sans construire de bases de données géantes d'informations sur les utilisateurs. C'est une avancée concrète pour la sécurité numérique.

Pourquoi Android et Chrome sont-ils au centre de ce dispositif ?

Le choix d'intégrer cette solution directement à Android et Chrome n'est pas anodin, c'est une stratégie bien pensée de Google. Ces deux plateformes dominent largement le marché mondial, offrant une portée immense à ce nouveau dispositif.

Rien qu'en Allemagne, Chrome détient plus de 55 % de part de marché des navigateurs, et Android équipe environ 64 % des smartphones. Combiné aux 50 millions de clients de Sparkassen, cela représente une couverture impressionnante de la population allemande.

En offrant cette technologie de manière open source (le code ZKP est disponible sur GitHub), Google espère encourager une adoption massive de ces méthodes de vérification d'âge respectueuses de la vie privée à travers tout internet. L'entreprise souligne que cette même approche pourrait servir à d'autres cas d'usage, comme prouver un lieu ou un niveau de revenu sans divulguer les détails exacts. Une manière pour Google d'asseoir son influence sur l'identité numérique mondiale, peut-être indépendamment des normes eIDAS, tout en rendant le web plus sûr pour les mineurs.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que la vérification d'âge "Zero-Knowledge Proof" de Google ?

C'est une nouvelle méthode de vérification d'âge qui permet aux utilisateurs de prouver qu'ils ont plus d'un certain âge (par exemple, 18 ans) sans avoir à divulguer leur date de naissance exacte, leur identité ou toute autre donnée personnelle. Le système utilise la cryptographie pour confirmer l'information de manière privée.

Comment cette technologie protège-t-elle la vie privée des utilisateurs ?

Elle fonctionne sur le principe du "double anonymat" ou "preuve à divulgation nulle de connaissance". Un tiers de confiance (comme une banque) confirme l'âge de l'utilisateur au site ou service demandé, sans transmettre d'informations identifiables sur la personne. Les données personnelles ne sont pas stockées ni partagées au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour la vérification.

Dans quels contextes cette solution de vérification d'âge sera-t-elle utilisée ?

Cette solution est destinée à être utilisée sur des sites web et applications, intégrée directement à Android et Chrome, pour des vérifications d'âge en un clic. Elle pourra servir à restreindre l'accès des mineurs à certains contenus (réseaux sociaux, jeux d'argent, contenu adulte) et à répondre aux exigences légales croissantes en matière de protection des utilisateurs en ligne.