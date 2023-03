Les influenceurs contre-attaquent

Les signataires de cette tribune sont des grands du domaine de l'influence, avec des personnalités célèbres telles que Squeezie, Cyprien ou Seb la Frite, et tous demandent aux députés de ne pas casser leur modèle en raison des "dérives d'une minorité", tout en reconnaissant que les autorités doivent protéger les consommateurs.

Ils soulignent dans cette tribune du Journal du dimanche l'importance d'une réglementation juste pour le secteur de l'influence, mais dans le même temps rejettent les accusations selon lesquelles tous les influenceurs sont trompeurs et nuisibles pour les consommateurs. Les auteurs ont exhorté les députés à comprendre la différence entre les acteurs honnêtes du secteur et ceux qui utilisent des tactiques déloyales.

Les influenceurs ont également exprimé leur soutien à un encadrement du secteur. Ils ont souligné que les mauvaises pratiques ne doivent pas être tolérées et que les autorités doivent avoir les moyens de les sanctionner.

Une loi pour réglementer le secteur

Selon les autorités, la loi devrait interdire la promotion de la chirurgie esthétique, ainsi qu'intégrer une obligation de signaler lorsque les influenceurs utilisent des filtres pour améliorer artificiellement leur apparence. Et au niveau des moyens de sanction, la loi pourrait mettre en place un « nouveau pouvoir d’injonction sous astreinte » qui permettrait d'obliger un influenceur à retirer un contenu illicite ou la plate-forme à suspendre son compte.

La plupart des mesures annoncées par Bruno Le Maire seront incluses dans une proposition de loi transpartisane déposée par les députés Stéphane Vojetta et Arthur Delaporte. Cette proposition de loi sera examinée en séance publique à l'Assemblée nationale la semaine prochaine.

Selon ces influenceurs, leur priorité est de protéger les consommateurs et leurs communautés. Ils ont demandé aux députés de ne pas les considérer comme une menace et de se garder de mettre à mal une économie florissante qui représente des milliers d'emplois en aidant à promouvoir les entreprises.

Le secteur de l'influence est en pleine expansion, avec un marché mondial estimé à 12 milliards d'euros en 2021. Les influenceurs ont le pouvoir d'orienter les modes de consommation et leurs contenus, et peuvent avoir un impact considérable sur les décisions d'achat des consommateurs. Cependant, la réglementation de cette activité est souvent critiquée pour son manque de transparence et les accusations d'arnaques et de concurrence déloyale sont fréquentes.

L'ensemble de mesures proposé par Bruno Le Maire est une réponse à ces préoccupations. Il s'agit d'un pas important vers une réglementation juste pour le secteur de l'influence, qui permettra de protéger les consommateurs et d'assurer une concurrence équitable entre les acteurs du secteur.