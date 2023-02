Un VPN, pour Virtual Private Network, est un réseau privé virtuel qui permet de se connecter à internet via un tunnel crypté. Naviguer de la sorte permet de protéger ses données sensibles et de garantir sa confidentialité en ligne.

Pour faire simple, le VPN vous protège des cybercriminels. En effet, il vous garantit l'anonymat et crypte vos données personnelles, sensibles ou non. En clair, le VPN sert de bouclier entre votre ordinateur ou smartphone et le réseau internet.

Cette question de la protection est d'ailleurs sensible y compris au niveau européen. Ainsi, depuis 2006 a lieu tous les 28 janvier la Journée de la protection des données, appelée "Privacy Day" en dehors de l'Europe dont la 17e édition a eu lieu il y a quelques jours, et qui a pour objectif de sensibiliser le public sur le droit à la protection des données personnelles, mais aussi de l’informer sur ses droits et la manière dont ils peuvent être exercés.

Les principaux endroits où nous sommes exposés au vol de nos données sont les lieux de grand passage, là où l'on peut se connecter gratuitement... Du fast-food à l'hôtel en passant par la ville entière (Dijon est doté d'un Wi-Fi public couvrant toute la ville), tous les réseaux Wi-Fi publics peuvent être compromis.

Diverses sont les méthodes utilisées par les hackers afin de compromettre les Wi-Fi publics. L'une des plus répandues est le spoofing. Cette méthode consiste à copier le visuel de la page de connexion au Wi-Fi et de l'installer sur son matériel pirate. Ceci étant fait, il diffusera le réseau Wi-Fi avec le même nom que celui auquel vous étiez connecté et vous devrez vous reconnecter. Lorsque vous aurez remis vos identifiants de connexion, tout ce que vous ferez sera tracé par le pirate. Il pourra donc librement récupérer vos données personnelles (carte vitale, données bancaires, identifiants et mots de passe...) sur les différents sites que vous fréquentez le plus fréquemment.

Afin de lutter contre ce genre de piratage, des contre-mesures existent. La première de ces contre-mesures est l'œil humain. Il y a souvent des fautes "volontaires" dans ces spoofings mais ce n'est pas dans 100% des cas. La plus efficace reste le VPN qui, même si vous êtes connecté sur le réseau du pirate, va empêcher la perte d'informations sensibles, en créant un "tunnel" virtuel crypté entre vous et le réseau internet rendant inaccessibles vos données sensibles.