Proton Mail est une des messageries les plus utilisées à travers le monde en marge des outils de Microsoft et Google, elle est également l'une des plus sécurisées du marché avec une particularité : son installation en Suisse lui permettant de profiter de l'arsenal juridique en la matière, dont le chiffrement de bout en bout.

Jusqu'ici ancrée dans le Web, Proton Mail a annoncé la diffusion d'une application de bureau tant sur Windows que sur macOS.

La messagerie est plébiscitée pour son respect de la vie privée et son haut niveau de sécurisation, elle est de fait particulièrement prisée des journalistes et activistes à travers le monde, mais aussi de certains services gouvernementaux.

L'application pour bureau devrait permettre de doper la popularité du service, qui profite au passage d'une 50 aine d'améliorations et nouvelles fonctionnalités. Il devient ainsi possible de transformer un email à un autre utilisateur sans perdre le chiffrement de bout en bout, chose que peu de messageries proposent actuellement.

On voit également apparaitre une fonctionnalité "Snooze" qui permet de suspendre temporairement les notifications, selon un temps défini. L'aperçu des pièces jointes , l'intégration plus poussée du calendrier ou encore les améliorations de performances devraient finir de convaincre les utilisateurs.