Œuvrant comme une entreprise commerciale à part entière et avec un siège social basé en Suisse, Proton (Proton AG) est dans le giron d'une organisation à but non lucratif Proton Foundation. Sa notoriété initiale repose sur le service de messagerie Proton Mail, mais d'autres produits ont été ajoutés au fil des années, notamment grâce à du financement participatif.

Avec le souci du respect de la vie privée et une démarche open source qui n'est jamais bien loin, Proton propose un VPN suisse Proton VPN. Le trafic est chiffré avec AES-256 ou ChaCha20, et des protocoles VPN comme WireGuard et OpenVPN sont utilisés.

Des fonctionnalités VPN sont gratuites, y compris sans limites de données et avec une politique de non-conservation des logs, mais un abonnement Proton VPN payant permet d'augmenter le niveau de la prestation et pour une connexion de jusqu'à dix appareils simultanément.

Le forfait Proton VPN Plus 24 mois à -75 %

À l'occasion du Black Friday, Proton propose 75 % de réduction sur l'abonnement deux ans à Proton VPN Plus. Il passe ainsi de 9,99 € par mois à 2,49 € par mois les 24 premiers mois (pour un total de 59,76 € sur la période promotionnelle).

La formule comprend près de 16 000 serveurs répartis dans plus de 125 pays, la vitesse VPN maximale, des serveurs dédiés et optimisés pour le streaming, une protection de cybersécurité NetShield.

Diverses diverses personnalisations avancées sont en outre au programme : Tor via VPN, téléchargements P2P/BitTorrent rapides, accès aux serveurs Secure Core, etc.

D'autres promotions Black Friday pour Proton