Dirigée comme une entité commerciale autonome depuis son siège helvétique, la société Proton (Proton AG) est sous l'égide de la fondation Proton, une structure sans but lucratif. Initialement reconnue pour sa plateforme de courrier électronique Proton Mail, l'entreprise a diversifié ses offres, financées notamment par des campagnes participatives.

Soucieux de la confidentialité et favorisant l'approche open source, Proton déploie son réseau privé virtuel, Proton VPN, utilisant un chiffrement robuste (AES-256 ou ChaCha20) via les protocoles WireGuard et OpenVPN. Le service propose une formule VPN sans frais, sans plafond de données et garantissant l'absence de journaux de connexion, mais une souscription payante à Proton VPN permet d'améliorer les services et d'autoriser la connexion de dix dispositifs simultanément.

Le forfait Proton VPN Plus 24 mois à -75 %

Pour la période du Black Friday, Proton offre une remise de 75 % sur son forfait biennal pour Proton VPN Plus. Le coût mensuel est ainsi réduit de 9,99 € à 2,49 € pour les vingt-quatre premiers mois (ce qui représente un total de 59,76 € durant l'opération spéciale).

Cette option donne accès à près de 16 000 serveurs installés dans plus de 125 nations, la meilleure vitesse de connexion VPN, des serveurs spécifiquement adaptés au streaming, et la solution de sécurité NetShield.

De plus, plusieurs réglages avancés sont inclus : l'usage de Tor via le VPN, des transferts P2P/BitTorrent rapides, l'accès aux serveurs Secure Core, et d'autres encore.

D'autres promotions Black Friday pour Proton