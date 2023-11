Les propriétaires d'une console de jeu PlayStation 5 ont l'opportunité de bénéficier d'une offre promotionnelle qui concerne le service de streaming de musique Apple Music. Elle peut être simplement activée en téléchargeant et en se connectant à l'application Apple Music sur n'importe quel modèle de PS5.

L'offre est valable pour les nouveaux abonnés et les anciens abonnés éligibles Apple Music, mais pas les abonnés actuels à ce service. Elle propose six mois sans coûts supplémentaires pour les nouveaux abonnements, et cinq mois pour les anciens abonnés.

À raison d'une fois par console PlayStation 5 et par abonnement à Apple Music, l'activation de l'offre doit se faire avant le 15 novembre 2024. Il y a donc de la marge pour cette offre qui ne limite pas l'accès à Apple Music à la PS5. Tous les autres appareils habituels sont de la partie.

Pas une première entre Apple et Sony

À l'issue de la période de gratuité et sauf résiliation, l'abonnement à Apple Music se renouvelle au tarif de 10,99 € par mois. Ce n'est en outre pas la première offre promotionnelle impliquant un service d'Apple et Sony pour PlayStation.

Une offre qui se termine le 31 janvier 2024 concerne une période d'essai de 3 mois à Apple TV+. Valable pour les nouveaux abonnés et les anciens abonnés, elle est toutefois en exclusivité sur l'application Apple TV sur console PS4 et PS5.