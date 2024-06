Depuis l'année dernière, la console de jeu PlayStation 5 propose une intégration du chat vocal de la messagerie Discord. Le recours à l'application Discord sur mobile ou sur ordinateur demeure toutefois obligatoire. C'est un transfert des appels depuis les applications Discord vers la PS5.

Aujourd'hui, Sony annonce une évolution attendue. Il sera possible de rejoindre directement des appels Discord depuis la PS5. Les discussions avec des amis sur PS5 ne nécessiteront donc plus d'utiliser Discord sur PC ou l'application mobile.

La mise à jour firmware pour la PS5 va faire l'objet d'un déploiement progressif au cours des prochaines semaines. Il sera d'abord initié au Japon et en Asie, puis en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande, au Moyen-Orient et finalement dans la zone Amérique.

Une intégration plus aboutie

" Pour rejoindre un chat vocal Discord, les joueurs devront accéder au centre de contrôle de la PS5 et sélectionnez l'onglet Discord dans Game Base pour ensuite rejoindre le serveur ou groupe de messagerie souhaité ", indique le blog PlayStation.

En la matière, la PS5 comble un certain retard par rapport à la prise en charge de Discord sur Xbox de Microsoft. La mise à jour devrait être bien accueillie, puisque les joueurs ont déjà participé à plus de 290 millions de chats vocaux Discord sur PS5.

Dans un autre registre, Sony indique également le déploiement pour la semaine prochaine du partage du profil PlayStation Network sur n'importe quelle application de messagerie ou de réseau social. L'option sera proposée depuis l'application PlayStation ou la PS5 pour générer un lien ou un QR Code à partager.