En tout début d'année et pour sa console de jeu PlayStation 5, Sony Interactive Entertainment avait dévoilé un projet au nom de code Leonardo. À destination des joueurs en situation de handicap, l'objectif était de développer une manette hautement personnalisable sous la forme d'un kit.

Baptisée Access, cette manette pour PS5 sera disponible à l'échelle mondiale le 6 décembre 2023. À partir du 21 juillet prochain à 10h, des précommandes seront ouvertes pour plusieurs pays*, dont la France. Le prix sera de 89,99 €.

Jusqu'à 30 profils de commandes

La manette Access tient à plat, sans le besoin de la prendre entre les mains. Elle peut être utilisée en tant que manette indépendante ou associée avec la manette sans fil DualSense de la PS5. Elle est par ailleurs compatible avec divers accessoires d'accessibilité tiers et peut être étendue grâce à quatre prises jack 3,5 mm.

Les capuchons de joysticks analogiques, les gâchettes et les touches - avec des formes et tailles diverses - sont des éléments interchangeables. Les joueurs peuvent adapter une configuration en fonction de leurs capacités motrices. La distance avec le joystick analogique entre en considération.

Si nécessaire, la manette peut être fixée sur des supports AMPS, des trépieds et pivoter sur 360°. La personnalisation du matériel s'accompagne de possibilités de personnalisation au niveau logiciel, pour l'expérience de jeu et pour associer des fonctions à divers boutons, enregistrer des configurations différentes via des profils sur la console PS5.

Un projet collaboratif

Pour la manette Access, Sony indique avoir collaboré avec des spécialistes de l'accessibilité, ainsi que des membres de sa communauté et des développeurs de jeux.

" Nous sommes convaincus que les jeux devraient être accessibles à tous, et la manette Access est notre toute dernière création pour tenir cette promesse ", déclare Sony Interactive Entertainment.

* Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni.