Après une habituelle bêta, l'attente est terminée pour les possesseurs de la console de jeu de Sony. La nouvelle mise à jour système de la PS5 est en cours de déploiement à l'échelle mondiale depuis aujourd'hui. Elle apporte une gestion simplifiée de la manette sur plusieurs supports et un mode d'économie d'énergie pour des jeux compatibles.

La fin d'un casse-tête pour les joueurs

Jusqu'à présent, utiliser la manette DualSense sur un PC ou un mobile relevait parfois du calvaire. Il fallait systématiquement passer par un processus de réassociation fastidieux pour la reconnecter à la console. Une situation que beaucoup trouvaient agaçante.

La nouvelle version du logiciel système vient corriger le tir. Il est désormais possible d'enregistrer jusqu'à quatre appareils différents sur une seule manette. Le passage de la PS5 au PC, puis au smartphone pour une session de Remote Play, se fait alors de manière fluide.

Appairer une manette sur plusieurs appareils

Le processus d'appairage multiple est assez simple. Avec la barre lumineuse et l'indicateur de joueur de la manette éteints, il suffit de maintenir la touche PS et l'un des boutons d'action (Triangle, Cercle, Croix ou Carré) pendant cinq secondes pour assigner un emplacement (ou slot).

Chaque bouton correspond à un slot de connexion. Pour basculer d'un appareil enregistré à un autre, la manipulation est encore plus rapide. Une pression de trois secondes sur la touche PS et le bouton d'action correspondant suffit à établir la connexion.

Le nombre de clignotements de la barre lumineuse indique le slot sélectionné (une lumière allumée pour Triangle, deux pour Cercle, etc.), ce qui permet de s'y retrouver facilement.

Power Saver pour les jeux : un geste pour la planète ?

L'autre nouveauté est l'arrivée du mode Power Saver pour les jeux. En l'activant depuis les paramètres système, les jeux compatibles verront leurs performances légèrement ajustées pour réduire la consommation électrique de la console.

L'option est totalement désactivable. Pour l'instant, peu de titres sont concernés, mais des mises à jour sont prévues pour des jeux comme « Death Stranding 2 : On The Beach », « Demon's Souls » ou « Ghost of Yōtei ».

D'autres titres suivront ultérieurement. Une icône spécifique apparaîtra à côté des jeux compatibles pour savoir si le mode est actif.