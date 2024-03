Depuis cette semaine, Sony propose une nouvelle mise à jour firmware pour sa console de jeu PlayStation 5. Déployée à grande échelle, elle est l'occasion d'apporter diverses améliorations, y compris avec une mise à jour de la manette.

Pour la manette sans fil DualSense, le volume offert par le haut-parleur sera plus élevé, mais il sera possible le cas échéant de le régler depuis le centre de contrôle. La promesse est de mieux distinguer les sons et les voix dans les jeux.

L'annulation du bruit s'appuyant sur le micro sera en outre améliorée. Sony souligne un nouveau modèle de machine learning qui annule le bruit de fond généré par les pressions sur les touches.

Pour le Partage d'écran

Avec le Partage d'écran sur la PS5, les autres personnes qui regardent une session de jeu en temps réel pourront interagir avec des pointeurs et des émojis. Par exemple, en traçant une ligne sur l'écran partagé afin de mettre en évidence des objets ou des zones, en envoyant des réactions d'encouragement.

Attention néanmoins à l'abus… de telles réactions sont susceptibles de finir par irriter. Les pointeurs et les émojis pourront être désactivés par le joueur.

La mise à jour apporte également la possibilité de régler la luminosité de l'indicateur d'alimentation de la PS5. Trois options sont proposées dans les paramètres (système, signal sonore et lumière), sans pour autant pouvoir désactiver complètement l'indicateur.

Et pour la PS3 !

En catimini, Sony propose depuis peu une autre mise à jour firmware qui se destine à la console de jeu PS3. Elle est estampillée 4.91 et doit améliorer les performances du système… sans véritablement plus d'explication.

Le téléchargement nécessite au moins 200 Mo d'espace de stockage sur le disque dur de la PS3 ou sur un support amovible. L'année dernière, une mise à jour 4.90 pour la PS3 était tout autant mystérieuse.

Rappelons que la PlayStation 3 a été lancée fin 2006 et sa production a été arrêtée en 2017.