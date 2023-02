La PS5 était déjà populaire depuis son lancement, mais lourdement handicapée par des pénuries liées à la crise sanitaire du Covid 19 combinée à la pénurie de semiconducteurs qui bloquaient les chaines d'assemblage.

Mais tout ça, c'est du passé ! Sony a confirmé que les pénuries de consoles PS5 n'étaient plus d'actualité et que les machines trouveraient plus facilement leur chemin jusque sur les étals... Situation qui se confirme et qui permet à Sony de juger du véritable succès de sa machine puisque les ventes ont littéralement explosé au mois de janvier.

Plus de pénuries : le potentiel de la PS5 s'affiche

Sony a lancé une campagne marketing pour communiquer sur le fait que sa console est désormais plus largement disponible et le message est bel et bien passé : les ventes de PS5 ont augmenté de 202% en janvier 2023 par rapport à 2022. De fait, la PS5 est devenue la console la plus vendue en Europe en janvier, devant la Switch de Nintendo.

Dans le même temps, les ventes de Xbox Series chutent de 32% toujours sur janvier 2023 comparé à 2022. On apprend également que la PS5 est en tête des ventes également aux USA, une terre pourtant plus favorable à l'écosystème Xbox.