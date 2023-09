Un peu plus d'un mois après la bêta, la nouvelle mise à jour firmware pour la console de jeu PlayStation 5 de Sony est déployée à grande échelle.

Pour les options audio, la technologie audio 3D de la PS5 (Tempest 3D AudioTech) devient utilisable avec tous les périphériques HDMI compatibles Dolby Atmos. Il pourra par exemple s'agir d'une barre de son ou un système home cinema.

" Tempest 3D AudioTech offre un rendu adapté à la configuration de haut-parleurs Dolby Atmos utilisée, y compris les canaux supérieurs, pour offrir une immersion plus poussée dans les paysages sonores des jeux PS5. "

Aider des amis, PS Remote Play et SSD

Sony ajoute la possibilité d'attribuer une deuxième manette à un compte dans le but de l'utiliser comme manette d'assistance, tandis que le retour haptique avec l'interface système de la PS5 peut être activé pour une manette DualSense, DualSense Edge ou PlayStation VR2 Sense.

Pour du streaming de jeux, la prise en charge de l'application PS Remote Play devient d'actualité avec davantage d'appareils Android, dont des appareils Android TV 12. Parmi ces derniers, le Chromecast avec Google TV (modèle 4K) fait partie des appareils à la compatibilité d'ores et déjà vérifiée.

Une autre évolution notable est du côté du stockage avec disque SSD au format M.2. La capacité maximale passe de 4 To à 8 To pour étendre le stockage de la PS5. Les exigences pour les performances ne bougent pas. Un SSD M.2 NVMe PCIe Gen4x4 avec vitesse de lecture séquentielle d'au moins 5500 Mo/s.

Des améliorations pour Party

L'interface de Party est retouchée et permet d'inviter un joueur sans devoir l'ajouter automatiquement au groupe ou créer un nouveau groupe. Les joueurs peuvent aussi envoyer des invitations pour une Party ouverte ou fermée à des groupes, et plus seulement des joueurs individuels.

Avant de rejoindre une Party, il est possible de voir un aperçu du partage d'écran et il est plus facile de voir quels amis sont dans une Party via l'onglet " Amis. "