La PS5 Pro, version améliorée de la PlayStation 5,devrait s'améliorer au fil de l'année 2026. Grâce à l’intégration de la technologie FSR 4 (FidelityFX Super Resolution) d’AMD (qui viendra sur la machine au sein du PSSR actuel), Sony promet des performances graphiques dignes des meilleurs PC gaming actuels. Cette innovation vise à optimiser la qualité visuelle des titres tout en maintenant une fluidité exceptionnelle.

FSR 4 : une technologie au cœur de la PS5 Pro

Si la PS5 Pro étonne déjà par ses capacités, elle devrait encore nous étonner dans les années à venir, notamment avec l’intégration de la technologie FSR 4 développée par AMD. Ce système d’upscaling intelligent utilise l’intelligence artificielle pour améliorer la résolution des images en temps réel, permettant ainsi d’obtenir un rendu proche du 4K natif sans pour autant se montrer aussi gourmand, et donc sans sacrifier les performances.

L'avantage du FSR4 est qu'il devrait permettre d'améliorer la netteté des images et de multiplier les détails à l'écran sans surcharger la machine, que son impact sur les ressources est limité et qu'en plus, il devrait être compatible avec une large gamme de jeux anciens ou récents.

Sony et AMD collaborent de longue date autour de ce qui est baptisé le "Projet Amethyst" qui vise justement à développer des technologies liées à l'upscaling pour la console de Sony, mais aussi plus largement pour toute l'industrie vidéoludique.

Des graphismes dignes des meilleurs PC gaming

Sony ambitionne de positionner la PS5 Pro comme une alternative crédible aux PC gaming haut de gamme. Grâce au FSR 4 et à un GPU amélioré basé sur l’architecture RDNA 3 d’AMD, la console promet :

Un rendu en 4K ultra fluide : avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz.

avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. Des effets visuels avancés : ray tracing optimisé pour une immersion accrue.

ray tracing optimisé pour une immersion accrue. Une gestion thermique améliorée : permettant d’exploiter pleinement le potentiel matériel sans surchauffe.

Cet ensemble technologique pourrait bien faire de la PS5 Pro la console de référence pour les amateurs de graphismes spectaculaires et d’expériences immersives.

Il faudra patienter jusqu'en 2026 pour que la prise en charge du FSR 4 soit pleinement opérationnelle sur PS5 Pro, en attendant, Sony promet une transition en douceur sur la base de son PSSR.