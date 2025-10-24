Le calendrier d'octobre s'emballe côté jeux vidéo et Cdiscount est en première ligne avec une vague massive de nouveautés. Au programme : les nouveaux packs PS5 et PS5 Pro pour EA Sports FC26, une manette collector pour les fans de God of War et une liste de jeux très attendus.
Bundles PS5 + EA Sports FC26
Cdiscount propose une série de bundles avec le dernier EA Sports FC26.
Voici les packs disponibles :
- PlayStation 5 Pro + EA Sports FC26 (code dans la boîte)
- PlayStation 5 Standard (Slim) + EA Sports FC26 (code dans la boîte)
- PlayStation 5 Numérique (Slim) + EA Sports FC26 (code dans la boîte)
L'accessoire pour les fans : la manette DualSense "God of War 20 ans"
Pour célébrer les deux décennies de la saga légendaire, une nouvelle manette collector rejoint les rayons : la DualSense édition limitée "God of War 20 ans", d'ores et déjà disponible.
Du côté des jeux : les têtes d'affiche de la semaine
Disponibles depuis le 21 octobre
La semaine a commencé fort avec trois titres majeurs qui ont fait leur apparition ce 21 octobre :
- Ninja Gaiden 4 (PS5, XBS) : le retour du ninja Ryu Hayabusa promet de l'action et de la difficulté.
- Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (PS5, XBS, PC) : plongez dans les ténèbres de Seattle dans ce RPG très attendu.
- Jurassic World Evolution 3 (PS5, XBS) : les dinosaures sont de retour pour le troisième opus du célèbre jeu de gestion.
Tout juste sortis (23-24 octobre)
Pour compléter cette semaine riche en sorties, ces autres titres très attendus viennent tout juste d'arriver :
- The Outer Worlds 2 (PS5, XBS) : l'aventure RPG satirique dans l'espace revient.
- Tomb Raider IV-VI Remastered (PS5, PS4, Switch) : redécouvrez trois aventures classiques de Lara Croft avec des graphismes remis au goût du jour.
- Persona 3 Reload (Switch 2) : le remake acclamé du RPG culte arrive sur la nouvelle console de Nintendo.
- Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion (Switch) : l'histoire de Zack Fair débarque enfin sur la console de Nintendo.