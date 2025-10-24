Le calendrier d'octobre s'emballe côté jeux vidéo et Cdiscount est en première ligne avec une vague massive de nouveautés. Au programme : les nouveaux packs PS5 et PS5 Pro pour EA Sports FC26, une manette collector pour les fans de God of War et une liste de jeux très attendus.

Bundles PS5 + EA Sports FC26

Cdiscount propose une série de bundles avec le dernier EA Sports FC26.

Voici les packs disponibles :

L'accessoire pour les fans : la manette DualSense "God of War 20 ans"

Pour célébrer les deux décennies de la saga légendaire, une nouvelle manette collector rejoint les rayons : la DualSense édition limitée "God of War 20 ans", d'ores et déjà disponible.

Du côté des jeux : les têtes d'affiche de la semaine

Disponibles depuis le 21 octobre



La semaine a commencé fort avec trois titres majeurs qui ont fait leur apparition ce 21 octobre :

Ninja Gaiden 4 (PS5, XBS) : le retour du ninja Ryu Hayabusa promet de l'action et de la difficulté.





le retour du ninja Ryu Hayabusa promet de l'action et de la difficulté. Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (PS5, XBS, PC) : plongez dans les ténèbres de Seattle dans ce RPG très attendu.





plongez dans les ténèbres de Seattle dans ce RPG très attendu. Jurassic World Evolution 3 (PS5, XBS) : les dinosaures sont de retour pour le troisième opus du célèbre jeu de gestion.

Tout juste sortis (23-24 octobre)



Pour compléter cette semaine riche en sorties, ces autres titres très attendus viennent tout juste d'arriver :