C'était un secret de polichinelle que Sony a eu du mal à réfuter ces derniers mois : de nombreuses fuites évoquaient la sortie d'une version Pro de la PlayStation 5 avant la fin de l'année, finalement la marque à officialiser sa machine hier.

Il y a quelques jours, on découvrait le design de la PlayStation 5 Pro au fil d'un visuel officiel émanant de Sony, cette fois, c'est la véritable console que l'on a pu découvrir dans une vidéo d'annonce.

Présentée par Mark Cerny pendant 9 minutes, la PS5 pro se présente ainsi bel et bien comme une PS5 Slim légèrement relookée pour mieux la différencier, avec notamment trois bandes noires qui tranchent les façades. D'emblée, on apprend qu'elle embarquera 2 To de stockage.

The journey continues with PlayStation 5 Pro.



⚬ Larger GPU

⚬ Advanced ray tracing

⚬ AI-Driven upscaling

⚬ PlayStation Spectral Super Resolution



Full details: https://t.co/TzMEbfbaH8 pic.twitter.com/kXu69olPNZ — PlayStation (@PlayStation) September 10, 2024

Conformément aux attentes, la PS5 Pro est plus puissante que le modèle classique, avec un processeur plus performant, une puce graphique plus imposante, de la mémoire vive plus rapide, la prise en charge de l'upscaling géré par intelligence artificielle baptisée PlayStation Spectral Super Resolution, un DLSS maison.

Mark Cerny n'hésite pas à évoquer un taux d'image par seconde "doublé" et une machine pensée pour les joueurs, mais aussi pour que les développeurs puissent se donner les moyens de proposer ce qu'ils veulent voir dans les jeux.

Le CPU de la PS 5 Pro affiche 67% d'unités de calcul de plus que la PS5 , une mémoire 28% plus rapide, une combinaison qui permettrait selon Sony de proposer des jeux 47% plus rapides et fluides tout en profitant d'un meilleur Ray Tracing.

Les titres déjà sortis vont profiter, dans les jours qui viennent, d'une mise à jour "PS5 Pro Game Boost" visant à les rendre plus séduisants, mais aussi plus fluides. En marge, la console embarque également le Wi-Fi 7 et le VRR pour la prise en charge de la 8K.

Les titres nativement prévus pour la console afficheront un nouveau label "PS5 Pro Enhanced".

Reste que la machine est déjà vivement critiquée sur un point : son prix.

En effet, la PS5 Pro est annoncée à 799,99€, un prix déjà très élevé pour une simple console de salon, qui résonne un peu plus chez les acheteurs quand on considère qu'elle n'embarque pas de lecteur de disques, qui sera vendu séparément au tarif de 129€... Soit une PS5 Pro avec lecteur à presque 930€. Cerise sur le gâteau : le socle vertical sera également vendu séparément, de quoi alourdir un peu plus la note finale.

La console de Sony sera commercialisée à partir du 7 novembre prochain.