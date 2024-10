Déjà disponible en précommande sur Amazon, et pour être certain de l'obtenir dès sa sortie et en plus avec le prix le bas bas possible garanti, la très attendue console de jeu vidéo PS5 Pro de Sony fait déjà sensation et se classe parmi les meilleures ventes d'Amazon.

Conçue comme une version optimisée de la PS5, la nouvelle console promet des graphismes encore plus immersifs grâce à un Ray Tracing avancé, offrant des détails réalistes et un rendu ultra-précis.

Grâce à la nouvelle technologie PlayStation Spectral Super Resolution et son optimisation par intelligence artificielle, vous pourrez bénéficier d'une netteté d’image inégalée sur les téléviseurs 4K. Les améliorations apportées aux taux de rafraîchissement permettront également un gameplay ultra-fluide, prenant en charge des écrans de 60 Hz à 120 Hz.

Avec un prix de 799,99 € sur Amazon, la PS5 Pro est livrée avec une manette DualSense sans fil, deux socles, un câble HDMI et un câble USB.

Précommandez dès maintenant pour éviter les ruptures de stock et bénéficiez de la garantie "prix le plus bas" : si une promotion apparaît avant la sortie officielle le 7 novembre, Amazon ajustera automatiquement le tarif.

Attention, l'offre n'est visible que si vous êtes connecté à votre compte.