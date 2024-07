Actuellement en bêta, la dernière mise à jour pour la PS5 permet de créer des profils audio 3D personnalisés avec un casque ou des écouteurs compatibles, dont le casque-micro sans fil Pulse Elite et les écouteurs sans fil Pulse Explore.

" Vous pourrez effectuer des tests de qualité audio afin d'analyser un certain nombre de facteurs et de créer un profil audio adapté à vos caractéristiques auditives propres ", écrit Sony qui souligne ainsi une plus grande immersion, grâce à une estimation plus précise de la position des personnages et d'objets dans un jeu.

Le profil audio peut être créé depuis le menu des Paramètres, Son et Audio 3D (écouteurs ou casque). Il sera sauvegardé sur la PS5, dans les données de l'utilisateur. Le cas échéant, Sony souligne que les préréglages de l'audio 3D pourront être sélectionnés comme auparavant.

Pour réduire la consommation d'énergie

Une autre nouveauté de la mise à jour firmware de la PS5 est une fonctionnalité de charge adaptative pour les manettes sans fil DualSense et DualSense Edge, les manettes PlayStation VR2 Sense et Access. Elle est toutefois exclusive au tout dernier modèle " slim " de PS5.

Quand la charge adaptative est activée, la PS5 détermine et ajuste la durée de charge des manettes en mode repos en fonction du niveau de batterie. L'alimentation du port USB est en outre coupée si aucune manette n'est connectée.

L'accès à la bêta est disponible pour les participants invités aux États-Unis, au Canada, au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France.