Les rumeurs courent depuis plusieurs mois concernant une nouvelle déclinaison de la PlayStation 5. En marge de la Pro, il se murmure que Sony prépare une console plus fine et qui pourrait se montrer modulable avec un lecteur de disques séparé.

Mais finalement, c'est Microsoft, le principal concurrent de Sony qui vend la mèche. C'est à nouveau le procès entre le groupe américain et la FTC sur fond de rachat d'Activision Blizzard qui est à l'origine de cette nouvelle fuite. Sony et Microsoft s'opposent sur la validité du rachat et les deux marques ont dû communiquer divers documents et parler plus globalement de leurs stratégies et positions sur le marché.

Un lancement cette année, le prix évoqué

C'est ainsi que plusieurs documents citent à répétition la PS5 Slim qui arriverait dans le courant de l'année 2023.

On parle désormais d'un lancement de la console dès le mois de septembre prochain, pile pour la rentrée. La console proposerait une puissance identique à la PS5 que l'on connait déjà, mais elle sera plus compacte et légère. Il se confirme que le lecteur Blu-Ray sera évincé de la machine pour être proposé sous la forme d'un boitier externe à connecter en USB-C sur un des ports de la console.

Microsoft a pointé du doigt la PS5 Slim lors des auditions et évoqué un prix qui pourrait s'articuler autour des 399$.

Par ailleurs, on note actuellement une baisse de prix de la PS5 dans plusieurs pays, stratégie qui annoncerait justement l'arrivée d'un nouveau modèle. Sony a réduit le prix de la PS5 pour l'afficher à 475€ jusqu'au 16 juillet au moins.

Concernant la PlayStation 5 Pro, les rumeurs vont toujours dans ce sens également, mais Sony pourrait ne pas la lancer avant le début de l'année 2024, laissant ainsi un peu de temps à la PS5 Slim de faire son chemin. Les kits de développement pourraient être envoyés dans les mois qui viennent aux studios partenaires de Sony.