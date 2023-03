Aujourd'hui, Amazon nous propose une multitude d'offres sur divers types de produits. D'ailleurs, la dernière console de Sony a refait son apparition chez le leader européen du e-commerce. Il y a bien d'autres articles à prix réduit et nous allons vous les présenter.

Commençons par la console Sony Playstation 5. La PS5 est une console de salon qui intègre un lecteur Blu-Ray. Cette machine succède à la PS4 et embarque, avec elle, une la dernière architecture matérielle avec un CPU Octa-Core AMD cadencé à 3,5 GHz, couplé à 16 Go de RAM GDDR6 et d'un GPU AMD RDNA 2. La PS5 propulse la marque Sony dans le monde des consoles de jeu haut de gamme et next gen.

Cette console Sony Playstation 5 est vendue au prix mini de 549,99 € chez Amazon. La livraison est gratuite pour le lendemain.

Continuons par le PC portable Asus Rog STRIX-G15-G513RS-HF081W. Cet ordinateur portable, axé gaming, possède un écran de 15,6" FHD 300 Hz à 3 ms. Propulsé par un processeur AMD Ryzen 7 6800H et une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3080, vous ne risquez pas de rencontrer le moindre problème dans vos sessions de jeu. De plus, ses 16 Go de RAM en DDR5 et son disque SSD NVMe de 1 To vous assurent une fluidité sans précédent. Le tout étant livré sous Windows 11.

Ce PC portable Asus Rog STRIX-G15-G513RS-HF081W est vendu 1999,99 € au lieu de 2729,99 € soit 27% de remise immédiate chez Amazon. La livraison est gratuite, pour le lendemain, pour les abonnés Prime.

