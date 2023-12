Vous pensiez qu'acheter du contenu sur le PlayStation Store pouvait vous garantir de disposer des jeux, DLC, Season Pass, éléments cosmétiques ou films et programmes TV à vie ? Vous vous trompiez...

Aux USA, Sony a annoncé une très mauvaise nouvelle aux utilisateurs du PlayStation Store qui avaient décidé d'acheter des programmes et films de Discovery TV. La chaine ayant fusionné avec Warner l'année dernière, Sony a indiqué retirer l'intégralité des programmes de Discovery TV de son PlayStation Store d'ici la fin de l'année... Qu'en est-il pour les utilisateurs ayant acheté ces programmes ? Et bien ils ne seront plus du tout accessibles et aucun transfert de propriété n'est prévu, le contenu sera purement et simplement supprimé de la bibliothèque des usagers.

Au total, ce sont 1300 programmes qui seront ainsi supprimés du PlayStation Store, sans aucun recours pour les acheteurs... Cela avait déjà été le cas l'année passée avec les programmes de Studio Canal... et voila donc que l'événement se reproduit une année plus tard.

La situation est donc délicate pour les utilisateurs concernés, mais soulève un gros problème de confiance envers Sony et la gestion de la propriété des contenus digitaux. Aujourd'hui, cela ne concerne que des séries et films, mais rien n'empêche que cela se produise d'ici 3 mois ou un an au niveau de certains jeux vidéo, Season Pass, ou autres achats intégrés... Les éditeurs ont toujours présenté le dématérialisé comme une façon de disposer à vie de certains contenus, au-delà de la durée de vie d'un support physique qui peut se détériorer ou se perdre : argument balayé par la politique menée par Sony.