Sony a publié ses résultats financiers pour le deuxième trimestre fiscal 2025 (juillet à septembre). Les chiffres sont là. La PS5 continue sa progression et atteint 84,2 millions d'unités expédiées dans le monde.

Sur le trimestre, 3,9 millions de consoles ont trouvé preneur. Côté logiciel, la nouvelle exclusivité Ghost of Yotei signe un démarrage solide à 3,3 millions d'exemplaires en 32 jours.

Ghost of Yotei : un bon démarrage ?

3,3 millions de ventes en 32 jours pour Ghost of Yotei, c'est un score plutot encourageant, et pourtant Sony n'a pas commenté le chiffre. La comparaison avec son prédécesseur, Ghost of Tsushima, est délicate.

Car Tsushima s'était vendu à 2,4 millions de copies en seulement trois jours (un démarrage plus rapide), mais sur une PS4 (parc installé bien plus large) et en plein confinement 2020. Ghost of Yotei, vendu 70$ (contre 60$ pour Tsushima), rapporte plus. Le lancement est jugé "parfaitement correct" par les analystes, sans être incroyable. Il lui reste la saison des fêtes et une future sortie PC pour rattraper les 13 millions de son aîné.

La PS5 continue-t-elle sur sa lancée ?

Oui, la machine PS5 tourne à plein régime. 3,9 millions d'unités vendues ce trimestre, c'est stable (+0,1M) par rapport à l'an dernier. Le total de 84,2 millions est robuste. L'écosystème suit : le PlayStation Network compte 119 millions d'utilisateurs actifs.

Les ventes de jeux (PS4/PS5) sont en hausse (80,3 millions d'unités), dont 6,3 millions de titres first-party (Astro Bot 1,5M, Spider-Man 2 10M, etc.). La transition numérique s'accélère : 72% des ventes de jeux complets sont désormais en téléchargement.

Pourquoi les bénéfices chutent-ils malgré tout ?

C'est le point noir des résultats. Si le chiffre d'affaires de la division Game & Network Services (G&NS) augmente de 3,9% (1 113,2 milliards ¥), le bénéfice d'exploitation, lui, chute de 13,3% (120,4 milliards ¥).

La cause est identifiée : Bungie. Sony a enregistré une charge de dépréciation massive de 49,8 milliards de yens (environ 31,5 Md ¥ sur les actifs incorporels de Bungie et 18,3 Md ¥ sur les coûts de développement). L'acquisition du studio de Destiny 2 pèse lourdement sur la rentabilité immédiate de PlayStation, même si Sony maintient ses prévisions de ventes annuelles.

Foire Aux Questions (FAQ)

Combien de PS5 ont été vendues au total ?

Au 30 septembre 2025, Sony a expédié 84,2 millions de consoles PS5 dans le monde.

Pourquoi les bénéfices de PlayStation baissent-ils ?

La division jeu vidéo a enregistré une charge de dépréciation (impairment loss) de 49,8 milliards de yens, principalement liée à la correction de la valeur des actifs de Bungie, le studio de Destiny 2 racheté par Sony.

Ghost of Yotei est-il un succès comparable à Tsushima ?

Avec 3,3 millions de ventes en 32 jours, c'est un bon démarrage, mais Ghost of Tsushima avait vendu 2,4 millions en 3 jours. Le contexte est différent : Yotei est vendu plus cher (70$) et le parc de PS5 (84,2M) est plus petit que celui de la PS4 en 2020.