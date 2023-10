Ce vendredi 13 octobre n'aura donc pas porté la poisse ni à la NASA ni à Space X : la mission Psyché a réalisé une étape cruciale : l'envoi d'une sonde vers l'espace interplanétaire.

C'est donc la fusée la plus lourde de SpaceX qui a été utilisée pour la mission : le lanceur Falcon Heavy a réussi à s'extirper de l'attraction terrestre avec dans sa coiffe une sonde de la NASA qui prend désormais la direction de l'astéroïde Psychr 16.

Une mission en Or



Si ce nom vous dit quelque chose, c'est sans doute parce que Psyché 16 a déjà été évoquée plusieurs fois dans nos colonnes : il s'agirait d'un astéroïde composé en grande majorité de métaux précieux et dont la valeur serait estimée à plusieurs milliers de milliards d'euros.

L'astéroïde mesure environ 226 km de large et il serait principalement fait de fer, nickel et or. La mission Psyché devait initialement décoller en aout 2022, mais elle a été reportée pour des problèmes de développement tant de la sonde que de fiabilité de Falcon Heavy.

L'objectif de la sonde sera d'aller observer l'astéroïde, mais aucune récupération d'échantillon avec retour sur Terre n'est prévue. La mise en orbite autour de l'astre est prévue pour 2029.