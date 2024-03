PUBG aura été un des premiers jeux de type Battle Royale à rassembler les foules et à connaitre un certain succès. Le titre a participé à lancer le genre avec Fortnite, et comme son concurrent, il prépare sa bascule vers un nouveau moteur graphique et physique : l'Unreal Engine 5.

Cette année, PUBG passera donc sous UE5 avec des améliorations notables attendues : les graphismes devraient être révisés, les performances accrues, et les développeurs vont ajouter une nouvelle dimension au titre puisqu'il est question de permettre la destruction des décors et de l'environnement.

Il devrait être possible de détruire des sections de bâtiments, et à l'inverse, de construire des barrières et abris. Il devrait également être possible de jouer sur la nature du terrain en creusant ou en créant des monticules.

Pour relancer un peu plus la communauté autour du jeu, il sera également question de procéder à des mises à jour tous les deux mois avec des révisions de gameplay et d'équilibrage des armes. Divers modes de jeu seront intégrés au fil de mises à jour régulières, avec des éléments qui pourraient changer drastiquement la configuration des combats.

On devrait voir arriver un système de combat équipe contre équipe. Diverses collaborations avec des marques sont prévues pour offrir des skins temporaires ou durables aux joueurs.

Il est également question de réviser complètement le classement au sein du jeu tout en révisant le matchmaking pour proposer des affrontements plus équilibrés aux joueurs.