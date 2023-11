À l'occasion du Black Friday, certains joueurs des jeux de la franchise Assassin's Creed ont eu la mauvaise surprise de se voir imposer des publicités dans plusieurs cas de figure.

Des encarts ont ainsi été diffusés pour promouvoir d'autres titres d'Ubisoft avec des promotions pour le Black Friday lorsque ces derniers avaient un temps de chargement ou qu'ils souhaitaient simplement ouvrir leur carte en jeu.

Il semble qu'Ubisoft expérimente la publicité en jeu chez certains utilisateurs (Xbox et PS).



Vous êtes au milieu de votre jeu, accédez à la pause ou à la Map et vous avez pendant 3sec. une pub pour un autre jeu qui s'affiche. Suffisant pour désinstaller ? ? pic.twitter.com/m5S4rEXas5 — Fab ✨ (@Fab_XS_) November 23, 2023

Dans les faits, la situation s'est déroulée entre le 23 et le 24 novembre, uniquement dans les jeux Assassin's Creed et les promotions concernaient les offres proposées sur d'autres jeux de l'éditeur. En outre, il était simplement impossible de passer à travers la publicité diffusée à l'ouverture de la carte.

Rapidement et très lourdement critiqué pour la situation, Ubisoft a indiqué qu'il s'agissait d'une erreur technique. L'éditeur souhaitait initialement ne diffuser de publicité qu'au lancement du jeu et plus aucun encart ensuite.

Malheureusement, il faudra s'attendre à voir ce type de publicité s'inviter plus largement dans les jeux de certains éditeurs.