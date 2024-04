Nouvelle génération de smartphones et léger changement de nom pour les appareils orientés vers le haut de gamme et la photographie chez Huawei.

Le géant chinois souhaite offrir un petit coup de jeune à sa gamme phare désormais présentée comme la série Pura 70. Pas d'événement en grande pompe cette année, mais un simple communiqué de presse pour évoquer 4 déclinaisons de l'appareil : Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro + et Pura 70 Ultra.

Cette nouvelle gamme profite d'un tout nouveau design (Vane Design) qui diffère des précédents modèles de série P. Le plus visible est sans doute le choix d'un nouveau bloc photo triangulaire et particulièrement imposant, mais également une coque arrière qui se décline dans plusieurs matières et avec des motifs.

Le Pura 70 embarque un écran OLED de 6,6 pouces parfaitement plat, tandis que les variantes Pro, Pro + et Ultra optent toujours pour des écrans au 4 bords incurvés. Les trois modèles haut de gamme proposent une dalle FHD+ de 6,8 pouces avec un taux de rafraichissement adaptatif fariable de 1 à 120 Hz.

La version standard embarque une batterie de 4900 mAh contre 5050 mAh pour la version Pro, 5100 mAh pour la version Plus et 5200 mAh pour la version Ultra. Chaque appareil est compatible recharge sans fil 80W et filaire 100W.

La partie photo est largement mise en avant avec une technologie de photographie computationnelle XMAGE dopée à l'IA.

Le Pura 70 propose 3 modules photo avec un capteur principal de 50 Mp, un ultra grand-angle de 13 Mp et un téléobjectif périscopique de 12 Mp. Les versions Pro et Pro+ embarquent le meme module principal de 50 Mp mais disposent d'un ultra grand angle de 12,5 Mp et un macro téléobjectif de 48 Mp.

La version Ultra pour sa part amène la partie photo à son sommet avec un capteur photo principal d'une taille de 1 pouce et de 50 Mp à ouverture réglable entre f/1,6 et f/4,0. Il dispose également d'un capteur périscopique de 64 Mp avec un zoom numérique x100.

En interne, les Pura 70 sont animés par une puce Kirin 9010 à 12 coeurs associée à un GPU Maleoon 910. Le tout est compatible 5G grâce à un modem 100% chinois.

Les prix pour la Chine démarrent à 711€ pour le Pura 70, 840€ pour le Pura 70 Pro, 1035€ pour le Pura 70 Pro + et 1300€ pour le Pura 70 Ultra, des prix annoncés hors taxe et valables pour la Chine dans un premier temps.