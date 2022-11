À l'occasion du Black Friday, PureVPN propose une très belle réduction avec jusqu'à 89% de rabais pour un abonnement de 5 ans, soit seulement 1,24 € par mois au lieu de 10,95 €. Au total, sur 5 ans, l'offre est ainsi facturée seulement 74,95 €.

Aujourd'hui, quasiment tout le monde connait l'intérêt d'un VPN, mais faisons un petit rappel. Ce dernier offre une protection efficace sur Internet, que l'on soit sur PC fixe, tablette, portable ou smartphone. Vous vous connectez à un serveur privé virtuel qui joue le rôle de relais en utilisant sa propre IP et en cachant la vôtre. Vous naviguez sur le Net dans un tunnel crypté, à l'abri des attaques et autres modules de tracking. Vous surfez donc de manière totalement anonyme.

Outre ce super avantage, un VPN permet aussi de contourner certaines restrictions locales ou géographiques. Il est ainsi possible de se connecter à un serveur localisé aux USA pour profiter des films et séries disponibles dans ce pays sur les sites de streaming comme Netflix, mais aussi par exemple de pouvoir aller sur un serveur belge pour profiter de la coupe du monde FIFA via la chaine RTBF et le player bbc iplayer.

Pour résumer, PureVPN, c'est 6500 serveurs répartis dans 78 pays, 10 connexions simultanées autorisées, une absence de logs des données certifiée par KPMG, une domiciliation aux Îles Vierges Britanniques, un blocage d'urgence, le Split Tunneling , les protocoles sécurisés IKEv2, IPSec et WireGuard (actuellement le protocole VPN le plus rapide au monde) et enfin une compatibilité multi plateformes (Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Kindle Fire, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, Chromecast, routeurs, Xbox et Playstation).

Signalons que vous pouvez encore améliorer votre sécurité avec 3 nouveaux services disponibles en option :

PureKeep qui permet de stocker vos mots de passe en toute sécurité





qui permet de stocker vos mots de passe en toute sécurité PurePrivacy qui permet de surveiller les éventuelles violations de données et de contrôler le niveau de sécurité





qui permet de surveiller les éventuelles violations de données et de contrôler le niveau de sécurité Pure Encrypt qui est outil de sécurité cloud qui crypte vos fichiers pour les stocker en ligne en toute sécurité

Retrouvez l'offre à seulement 1,24 € par mois sur le site de PureVPN pour le Black Friday