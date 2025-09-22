La marque d'électroménager JIMMY, forte de l'expertise de sa maison mère KingClean, présente une solution innovante pour l'hydratation à domicile : le purificateur d'eau R9. Conçu pour s'intégrer facilement dans tous les foyers, cet appareil combine une technologie de purification de pointe avec une grande simplicité d'utilisation, le tout dans un format compact qui ne nécessite aucun travaux de plomberie.

L'utilisation d'un purificateur d'eau est essentielle pour garantir une eau de consommation plus saine et sûre. Pour rappel, ces dispositifs sont conçus pour éliminer un large éventail de contaminants, notamment les bactéries, les virus, les parasites, les produits chimiques nocifs comme le chlore, les pesticides et les métaux lourds tels que le plomb. En filtrant ces impuretés, un purificateur réduit le risque de maladies d'origine hydrique et améliore non seulement la qualité, mais aussi le goût et l'odeur de l'eau du robinet. C'est une solution efficace et économique à long terme pour la santé de votre famille.

Une conception ultra-fine et sans aucune installation

L'un des principaux atouts du JIMMY R9 est sa facilité de mise en service. Contrairement aux systèmes de filtration traditionnels qui se placent sous l'évier, cet appareil est "plug-and-play", il suffit de le brancher pour qu'il soit opérationnel. Avec son design ultra-fin de seulement 25 centimètres, il trouve facilement sa place sur un plan de travail, dans un salon ou même un bureau.

Une filtration avancée pour une pureté maximale

Le R9 ne fait aucun compromis sur la qualité de l'eau : il est équipé d'un système de purification en 7 étapes, dont l'élément clé est une membrane d'osmose inversée (RO) capable de filtrer des particules d'une taille de jusqu'à 0,0001 micron. Ce processus est complété par une stérilisation UV.

Cette technologie permet d'éliminer 99,99 % des substances nocives comme les bactéries, les métaux lourds et les PFAS (polluants éternels).

Certifié par des organismes internationaux, comme SGS et FDA, l'appareil utilise également du charbon actif de coque de noix de coco pour améliorer le goût, garantissant une eau aussi fraîche et pure que de l'eau de source.

De l’eau chaude ou froide en 3 secondes chrono

La polyvalence du JIMMY R9 est son autre point fort. Grâce à une technologie de chauffage rapide, il peut délivrer de l'eau à la température souhaitée en seulement 3 secondes. L'appareil propose sept réglages de température personnalisables (température ambiente, 45°C, 55°C, 65°C, 75°C, 85°C et 98°C), so the highest temperature can be up to 98) et six volumes d'eau prédéfinis. Pour l'eau fraîche, il est fourni avec deux réservoirs détachables en Tritan sans BPA, que l'on peut placer directement au réfrigérateur.

Un confort d'utilisation pensé dans les moindres détails

Son grand écran tactile permet de sélectionner facilement la température et la quantité d'eau, et même de mémoriser des réglages personnalisés pour chaque membre de la famille. L'écran affiche en temps réel la qualité de l'eau avant et après filtration (valeur TDS, mesure de la pureté de l'eau) ainsi que l'état d'usure du filtre. Le remplacement de ce dernier se fait en un seul geste. Enfin, des fonctionnalités comme le verrouillage enfant et une veilleuse au niveau de la sortie d'eau complètent les aspects pratiques et sécuritaires de l'appareil.

Sur Amazon, vous trouverez le purificateur d'eau JIMMY R9 au prix réduit de seulement 375,99 € au lieu de 469,99 €, avec le code de réduction de 20% FY6SYW62 (valable jusqu'au 6 octobre).