Les pyramides d'Egypte fascinent depuis toujours et tout n'est pas encore connu à leur sujet. Le mystère de leur construction tout comme celui de leur construction interne fait l'objet de nombreux travaux et spéculations et la perspective de chambres inconnues toujours cachées en leur coeur attise les spéculations.

L'initiative scientifique internationale ScanPyramids lancée en 2015 a eu pour but de chercher des cavités dans les pyramides avec des méthodes non invasives et destructrices. Des sondages radar et thermographiques ainsi qu'une radiographie par muons ont donc été mis en oeuvre pour tenter de voir à travers la pierre.

Plusieurs cavités découvertes

En 2016 et 2017, plusieurs zones de moindre densité ont été repérées dans la grande pyramide de Kheops, alimentant les interrogations. Simples couloirs "techniques" lors de la construction ou véritables salles cachant éventuellement des trésors ?

Credit : Wikipedia

L'une de ces cavités a été ciblée pour une exploration complémentaire dont le résultat a été présenté par le ministère des antiquités égyptiennes ce 2 mars. La grande Pyramide d'Egypte contient donc un couloir secret de 9 mètres de long et plus de 2 mètres de large, avec un plafond triangulaire.

Il se trouve au niveau de la face nord de la Pyramide de Kheops et l'archéologue Zahi Hawas, à la tête du comité scientifique, se dit persuadé que le tunnel "protège quelque chose".

Des salles encore inexplorées ?

Ce quelque chose, ce serait la véritable chambre funéraire du roi Kheops. La grande Pyramide contient déjà une salle funéraire mais le doute demeure sur son rôle qui pourrait être avant tout symbolique ou un leurre pour détourner l'attention des pillards, tandis que la véritable chambre contenant le corps du pharaon serait bien protégée au coeur de la pyramide.

Les autorités égyptiennes, en quête de relance touristique, ont tout intérêt à mettre en avant ces découvertes et à jouer sur le côté mystérieux et fascinant de ces trouvailles