« Nous avons le regret de vous annoncer que Qiara cessera toute activité le 16 octobre 2025. Tous les services seront arrêtés à cette date. Nous en sommes sincèrement désolés », écrit sur son site Qiara. Une annonce qui sonne la fin de l'aventure pour cette start-up spécialisée dans le secteur de la sécurité domestique et de la télésurveillance.

Fondée en 2022 et avec à sa tête un ancien responsable du groupe Iliad, l'entreprise s'appuyait sur une équipe d'experts venant en partie de Free. En mars 2024, Qiara avait bénéficié d'un gros coup de projecteur suite au lancement d'un système d'alarme connecté et Pack Qiara Essentiel à tarif réduit pour les abonnés Freebox.

« Qiara et Free partagent un ADN commun : permettre au plus grand nombre de bénéficier des meilleurs produits et services, simples, innovants, sans engagement et surtout au prix juste. Nous sommes très heureux de proposer les solutions de Qiara à un tarif privilégié et exclusif à nos abonnés Freebox », avait déclaré le directeur général de Free.

Des facteurs extérieurs pour le financement...

Dans un e-mail adressé à ses clients, l'équipe Qiara indique que lors d'une audience qui a eu lieu la semaine dernière, le Tribunal des Activités Économiques de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société le 16 octobre prochain.

« Cette décision est d'autant plus douloureuse que notre produit est reconnu et apprécié, notre modèle économique est solide et les perspectives sont encourageantes. Certains facteurs extérieurs liés au financement de Qiara et indépendants de notre volonté ont rendu la poursuite de notre activité impossible. »

Le système de Qiara cessera donc de fonctionner le 16 octobre 2025. La mauvaise nouvelle concerne l'ensemble des services, dont la télésurveillance, le service client et les prestations en cours. « Nous vous présentons nos plus sincères excuses pour cette situation ainsi que la brutalité de ces annonces », ajoute Qiara.

Aucun dédommagement à attendre

Une FAQ précise que l'ensemble des prélèvements ont été coupés depuis le 19 septembre et que les versements suivants seront automatiquement annulés.

« Vous bénéficierez du service payé jusqu'au 16 octobre. […] À partir du 16 octobre, les services seront coupés, rendant les systèmes non fonctionnels. Nous vous recommandons de ne plus vous servir de vos systèmes à compter du 16 octobre. »

Eu égard à la situation, les utilisateurs concernés doivent en outre faire une croix sur une quelconque forme de dédommagement. Pour le moment, il n'y a pas d'hypothétique repreneur.