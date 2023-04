La Qidi X-Plus3 est une imprimante 3D performante qui utilise Klipper pour une impression rapide de 600 mm/s, un débit de 35 mm³/s et une accélération de 20000 mm/s. Elle est équipée d'une structure CoreXY pour réduire l'inertie et améliorer la vitesse du mouvement, ainsi que de drivers TMC2209 pour abaisser le niveau sonore de l'imprimante.

De base, l'imprimante possède une buse en alliage de cuivre pour une meilleure conductivité thermique, une impression plus douce et plus durable. Toutefois, une buse en acier trempé sera plus adaptée aux matériaux tels que le carbone.

Le dispositif de chauffage indépendant peut atteindre une température maximale de 65℃ dans l'enceinte de l'imprimante, qui est contrôlée et chauffée. Les dimensions extérieures de la machine sont de 511 x 527 x 529 mm pour une surface d'impression de 256 x 256 x 256 mm.

Avec cette imprimante 3D, vous pouvez réaliser des créations précises et nettes grâce au bed-leveling automatique qui calcule la compensation des défauts du plateau d'impression en utilisant 16 points.

Le logiciel QIDI slicer offre un mode normal et un mode expert, adaptés aux débutants comme aux experts. L'imprimante 3D est livrée avec 16 accessoires pour permettre une utilisation sans limites.

Sur le site de Qidi, vous trouverez l'imprimante 3D Qidi X-Plus3 au prix réduit de 749 € au lieu de 1099 € prix officiel, mais uniquement jusqu'au 30 mai 2023. La livraison est gratuite avec une expédition depuis l'Europe, et la disponibilité est prévue d'ici fin avril.