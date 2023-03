Après le SoC Snapdragon 7 Gen 1 pour les smartphones de milieu de gamme l'année dernière, Qualcomm annonce aujourd'hui le Snapdragon 7+ Gen 2. Il n'y aura donc pas de Snapdragon 7 Gen 2. La nouvelle plateforme mobile va faire ses débuts dans des smartphones Redmi et realme dès ce mois de mars.

Avec toujours une gravure en 4 nm (TSMC cette fois-ci), le SoC Snapdragon 7+ Gen 2 comprend un cœur puissant ARM Cortex-X2 à 2,91 GHz, trois cœurs performants Cortex-A710 à 2,49 GHz et quatre cœurs économiques Cortex-A510 à 1,8 GHz pour la partie CPU. Le principal changement est le Prime core.

Par rapport au Snapdragon 7 Gen 1, Qualcomm indique une amélioration de 50 % pour les performances avec le CPU. La partie GPU Adreno connaît un doublement de ses performances. Le tout avec une efficacité énergétique améliorée de 13 %.

Gaming et IA

En matière de jeu vidéo, Qualcomm met en avant la prise en charge de technologies comme l'Auto Variable Rate Shading (VRS). C'est une première pour un SoC de la série 7. " Le Snapdragon 7+ Gen 2 optimise la puissance et les performances, en rendant le contenu net en pleine résolution et l'arrière-plan de la scène à une résolution plus faible. "

Il y a également le rendu volumétrique pour le réalisme des scènes de jeu contenant du brouillard et de la fumée, le support du codec audio aptX pour de la musique Lossless.

Le traitement IA est intégré à l'ensemble de la plateforme et les performances sont doublées en comparaison à la génération précédente. Qualcomm souligne une amélioration de 40 % des performances par watt, l'upscaling des scènes de jeu ou des photos de 1080p vers 4K.

Deux réseaux en simultané

Pour la photo, le Snapdragon 7+ Gen 2 est pourvu d'un triple ISP 18-bit permettant des prises de vue en très faible luminosité, en enregistrant 30 images et en fusionnant les meilleures parties en une seule prise de vue. Il est toujours question de la gestion d'un capteur photo de jusqu'à 200 mégapixels, la vidéo 4K HDR.

Un modem Snapdragon X62 5G est de la partie pour jusqu'à 4,4 Gbit/s. Le support de la 5G / 4G Dual-Sim Dual Active (DSDA) est par contre une première pour cette gamme de SoC. Avec le Qualcomm FastConnect 6900, il y a la compatibilité Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3.

N.B : Source images : Qualcomm - AnandTech.