Le mastodonte Google souhaite s'offrir une portion du marché des PC, actuellement dominé par Windows et macOS. Un projet est en cours pour fusionner Android et ChromeOS en un unique système d'exploitation de bureau. Le directeur général de Qualcomm a précédemment décrit ce projet comme « incroyable ».

Une récente fuite indique ainsi que les ingénieurs de Qualcomm travaillent assidûment sur le développement de la partie matérielle.

Que dévoile précisément cette fuite ?

La fuite est de nature technique. Elle présente des documents internes (sous le nom de code « Purwa ») qui relient directement la première série de puces Snapdragon X Elite aux manifestes d'Android 16. On observe des éléments système tels que l'audio, le Bluetooth ou la caméra.

Rumor: Android computers appear to be on the way.



Qualcomm is working on Android 16 support for the X Elite and X (series). The picture shows purwa (Snapdragon X)'s Android 16 private code list, and Qualcomm has already uploaded the Android code for X Elite and X (to the… pic.twitter.com/pQ1vnNOvgQ — Jukan (@Jukanlosreve) November 11, 2025

Qualcomm travaille activement à l'adaptation de ses puces PC, actuellement compatibles avec Windows, pour le futur système d'exploitation de Google. C'est l'élément clé qui atteste que les « PC Android » ne sont plus qu'une simple théorie.

Pourquoi les puces Snapdragon X revêtent-elles une telle importance ?

Elles changent la situation de manière significative. C'est grâce à ces puces (X Elite, X Plus) que l'architecture ARM a enfin pu devenir viable et performante sur les PC Windows en 2024.

Ces puces se mesurent aux puces M d'Apple en matière de performance et d'efficacité énergétique, tout en incorporant des capacités puissantes pour l'intelligence artificielle locale. Leur arrivée sur Android indique que Google ne cible pas le segment bas de gamme, mais plutôt le marché haut de gamme, défiant directement les produits Apple.

Ce projet comporte-t-il un risque ?

Effectivement, il est double. Tout d'abord, le matériel : la fuite ne fait référence qu'à la *première* génération de puces (Purwa). Cependant, Qualcomm a déjà présenté son remplaçant, le Snapdragon X2 Elite, prévu pour 2026. Si les ordinateurs Android sont lancés avec l'ancienne puce, ils accusent d'ores et déjà un retard en termes de performance.

Puis vient le véritable obstacle : le logiciel. Android 16 progresse en ce qui concerne le mode « bureau » (barre des tâches, écrans externes), cependant, c'est encore très rudimentaire et loin de rivaliser avec l'ergonomie de Windows ou macOS.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que la fusion d'Android et de ChromeOS ?

Google envisage de développer un système d'exploitation unifié. Il s'appuierait sur la technologie d'Android (et son écosystème d'applications) tout en intégrant l'interface « bureau » de ChromeOS, pour être utilisé tant sur les smartphones et tablettes que sur les ordinateurs.

Les puces Snapdragon X sont-elles conformes à l'architecture Arm ?

Effectivement. Tout comme les puces de smartphones et celles des Mac, elles s'appuient sur l'architecture Arm64. Cela leur donne la capacité de fournir une autonomie impressionnante et des performances comparables à celles d'Apple, tout en étant dédiées à l'intelligence artificielle locale.