Les capteurs de mouvement et d'accélération des smartphones et des montres connectées permettent depuis plusieurs années de détecter des mouvements anormaux pouvant signaler une chute ou un accident, ou bien en cas de catastrophe naturelle ayant neutralisé les réseaux mobiles terrestres.

Ils permettent de déclencher l'envoi de SMS d'alerte et de position à des proches ou aux secours, très utiles si la personne a perdu connaissance ou ne peut plus bouger.

Toutefois, ces solutions ne fonctionnent que si la personne en difficulté est à portée d'un réseau cellulaire. Pour renforcer le dispositif de sécurité, certains smartphones, comme les iPhone, proposent en plus une capacité de communication d'urgence par satellite.

Snapdragon W5 Gen 2, avec communications satellite d'urgence

Même dans une région sans réseau ou dans une zone blanche, il suffit d'avoir un bout de ciel dégagé pour pouvoir entrer en communication avec les secours. Cette capacité est désormais apportée aussi aux montres connectées utilisant le système d'exploitation de Google.

Les nouvelles puces Snapdragon W5 Gen 2 et W5+ Gen 2 de Qualcomm supportent le protocole NB-NTN de communications d'urgence par satellite au sein de l'environnement Wear OS de Google pour montres connectées.

La smartwatch Pixel Watch 4 sous Wear OS 6 est d'ailleurs la première à s'en doter. Gravée en 4 nm, la plate-forme Snapdragon W5 Gen 2 est composée d'un processeur principal et d'un co-processeur (pour la variante W5+ uniquement) gérant une partie des fonctionnalités.

Du machine learning pour un meilleur positionnement GPS

La mise en communication par satellite est réalisée par l'entreprise californienne Skylo qui assure la jonction avec les opérateurs de satellites et l'envoi de messages ne nécessite ainsi ni réseau cellulaire ni téléphone compagnon.

Pixel Watch 4

La puce promet également un positionnement GPS 50% plus précis grâce à l'intelligence artificielle par rapport à la génération précédente et supporte les connectivités sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.3.

La gravure fine et l'optimisation des composants de radiofréquence promet également de réduire la consommation d'énergie de 20%, pour un encombrement également réduit de 20%.

Le nouveau processeur de Qualcomm devrait donc se retrouver rapidement dans les montres connectées Wear OS du marché ces prochains trimestres avec une présence privilégiée sur le segment premium.