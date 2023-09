Quel est le meilleur moment pour s’équiper ? Quels sont les produits high-tech préférés des Français.e.s ?

En cette rentrée scolaire, idealo, comparateur de prix du Groupe Axel Springer, 1er en Europe et en France, a observé l’évolution des prix des produits utiles à la rentrée et identifié les meilleurs moments de l’année pour s’équiper. Le comparateur dévoile également le top 10 des produits high tech les plus demandés en amont de la rentrée.

Ainsi, Anna Perret-Silberberg, responsable communication chez idealo France, indique que :

Entre 2022 et 2023, on observe une nette augmentation des prix des produits indispensables pour la rentrée. Seuls les friteuses et les matelas ont connu une diminution de leurs prix. Il faudra donc privilégier les mois de janvier et février pour acheter ces articles et éviter le mois de décembre qui comptabilise un plus grand nombre de catégories de produits dont les prix sont plus élevés (5/11 produits)

Sans surprise, la rentrée devient de plus en plus chère avec de nombreuses catégories touchées par l’inflation. En effet, en observant les prix moyens mensuels et l’évolution des prix entre août 2022 et août 2023, sur son site, pour les catégories de produits indispensables à la rentrée, idealo a remarqué une augmentation des prix des fours à micro-ondes (+10%), des ordinateurs portables (+18%) et des lits (+13%). Les seules catégories pour lesquelles le comparateur a observé une diminution sont les friteuses avec -7% et les matelas avec -17%.

Quel est le meilleur moment pour acheter ?

Selon le site, les mois de janvier et février sont les plus propices à l’achat puisqu’ils regroupent 8 catégories sur les 11 observées dont le prix est le plus bas, il s’agit principalement de produits dans le domaine des nouvelles technologies tels que les casques audio, les ordinateurs et les tablettes.

Le mois de décembre est le moins propice aux bonnes affaires puisqu’il regroupe 5 catégories dont les prix sont plus élevés. Ainsi, en s’y prenant à l’avance, les consommateurs peuvent économiser jusqu’à 176 € sur les ordinateurs, 122 € sur les tablettes et 105 € sur les lits.

Best-sellers

Les produits Apple restent les plus prisés pour la rentrée. On retrouve les AirPods sur le podium du classement des casques audio et écouteurs. Un peu moins chers, les produits Sony ont aussi pu entrer dans le classement des produits favoris des Français avec deux casques et une paire d'écouteurs de la marque de la multinationale japonaise.

Cet engouement pour les produits de la marque à la pomme se retranscrit également sur les ordinateurs avec 6 modèles de MacBook dans le top 10 des produits préférés. Le Lenovo IdeaPad, le Samsung Galaxy Book 3, le HP Victus 16 et la Surface Go de Microsoft arrivent tout de même à se faire une place dans le top 10 des produits favoris.

L’histoire se répète pour les tablettes tactiles, puisque les iPads d'Apple restent favoris avec 5 modèles dans le classement. Malgré la domination d’Apple, la tablette Xiaomi Pad 5 se positionne en deuxième place du podium. Les tablettes Samsung et Honor se retrouvent en fin du classement avec la Galaxy Tab 8 et Tab S7 FE et la Honor Pad 8.