HP encourage-t-elle à acheter des modèles plus haut de gamme de ses imprimantes à l'aide d'un simple sticker ?

C'est ce que suggère un fil de discussion sur le réseau Mastodon depuis quelques jours. Un utilisateur (Netspooky) indique ainsi avoir acheté une imprimante à jet d'encre HP bon marché et repéré un autocollant étrange juste en dessous de la prise secteur.

Cet autocollant affiche 2 logos : celui du WiFi et un USB barré, laissant entendre que l'imprimante ne dispose pas de port USB... Sauf qu'en retirant l'autocollant en question, on découvre bien un port USB en dessous.

Sur l'emballage comme sur la notice, HP ne mentionne que le WiFi comme connexion à l'imprimante et ne présente pas le port USB en question. Il a donc rapidement été pointé du doigt le fait que la marque mettrait en avant l'USB uniquement sur ses modèles plus onéreux comme s'ils étaient mieux équipés alors qu'il s'agit du même équipement.

Autre point soulevé : en connectant la machine en WiFi, il est plus facile de faire télécharger l'application Cloud ou HP Instant Ink qui diffuse des offres d'encre par abonnement à des prix plus élevés qu'en magasin ou via des cartouches équivalentes.

Les pratiques douteuses de ce genre sont légion sur le marché des imprimantes, les scandales sont également nombreux concernant les pannes programmées et autres cartouches d'encre supposées vides...

Pour sa défense, HP indique que l'autocollant vise effectivement à favoriser l'installation via WiFi qui serait plus simple que par USB. Il ne serait pas question de masquer le port USB outre mesure, puisque l'autocollant dispose même d'une flèche visant à le retirer...