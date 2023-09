La situation est assez loufoque et ironique : alors que Rockstar condamne sévèrement le piratage de ses jeux et en général, le studio a été surpris à vendre des versions crackées de ses propres titres sur Steam.

C'est le créateur de contenu Vadim M sur YouTube qui a révélé l'information après avoir noté un nombre grandissant de plaintes de joueurs ne pouvant plus profiter de leur jeu Manhunt pourtant acheté légalement sur Steam.

Le titre de 2008 se lançait parfaitement jusqu'à ce que les joueurs se retrouvent face à des portes fermées, subissent des plantages ou se retrouvent à tomber à travers le sol. Des bugs étranges qui n'ont pas été corrigés par Rockstar malgré plusieurs alertes... Et pour cause, il s'agit en réalité de traces de mesures d'antipiratage visant à sanctionner les joueurs qui n'ont pas acheté le jeu légalement...

Les DRM en cause

Or ce sont bien des jeux achetés sur Steam qui ont ainsi fait l'objet de ces problèmes, alors comment l'expliquer ?

Et bien en analysant les fichiers du jeu, on peut repérer la signature du groupe de hackers Razor 1911. C'est tout simplement sur l'exécutable à la racine du jeu que l'on peut voir la mention au groupe... Signature identique dans Max Payne 2 et Midnight Club II...

Rockstar a tout simplement récupéré les versions pirates de ses propres jeux et les a diffusés sur Steam, sans trop s'en préoccuper... Mais pourquoi ? Et bien tout simplement pour contourner ses propres modules de protection qui posaient des problèmes de compatibilité et de performances.

Il n'est pas rare de voir les éditeurs pratiquer cela, qu'il s'agisse de livrer une version sans protection quelques mois après la sortie du titre parce que les DRM handicapent trop lourdement les performances, ou de livrer une version pirate comme Ubisoft avec Rainbow Six Vegas 2...