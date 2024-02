Détecté grâce au Very Large Telescope (VLT) de l'Observatoire européen austral (ESO) au Chili, le quasar J0529-4351 est présenté comme le plus lumineux de l'Univers. Il est 500 000 milliards de fois plus lumineux que notre Soleil.

Par définition, un quasar - ou quasi-stellar radio source - est un noyau de galaxie très brillant. Il est alimenté par un trou noir supermassif au centre de la galaxie qui attire toute matière environnante. L'échauffement provoqué génère d'énormes quantités d'énergie en lumière et rayonnement.

Pour J0529-4351, c'est un trou noir vorace atteignant 17 milliards de masses solaires qui grossit d'une masse solaire par jour. À ce jour, c'est tout bonnement le trou noir connu à la croissance la plus rapide, souligne l'astronome Christian Wolf de l'université nationale australienne (ANU) et auteur principal d'une étude publiée dans Nature Astronomy.

Lieu de l'échauffement de la matière et des gaz engloutis, le gigantesque disque d'accrétion du trou mesure 7 années-lumière de diamètre. Un autre record. La lumière a voyagé plus 12 milliards d'années pour parvenir jusqu'à nous et au VLT. Sachant que l'âge de l'Univers est estimé à 13,8 milliards d'années.

Trop brillant pour être un quasar...

" Il est surprenant qu'il soit resté inconnu jusqu'à aujourd'hui, alors que nous connaissons déjà un million de quasars mois impressionnants. Jusqu'à présent, il nous a littéralement regardé en face ", déclare Christopher Onken, astronome à l'ANU et coauteur de l'étude.

L'ESO explique que des modèles basés sur l'apprentissage automatique (entraînés sur des données existantes) avaient bien constaté l'existence de J0529-4351 dans des données du satellite européen Gaia, mais trop brillant pour être considéré comme un quasar et plutôt une étoile proche.

L'année dernière, ce sont des observations du télescope de 2,3 mètres de l'ANU (observatoire de Siding Spring en Australie) qui ont permis de faire de J0529-4351 un quasar. Elles ont été complétées par un instrument du VLT pour découvrir que c'était un quasar record.

N.B. : Source images : ESO/M. Kornmesser (vue d'artiste) et ESO/Digitized Sky Survey 2/Dark Energy Survey.