Cela fait plusieurs semaines que plusieurs rumeurs courent autour de Microsoft. Il se dit ainsi que la marque envisagerait d'ouvrir un peu plus son catalogue de franchises et d'en finir ainsi avec les exclusivités pour s'installer sur un maximum de plateformes. Par extension, il se murmure également que Microsoft pourrait abandonner prochainement le marché des consoles pour se transformer en simple éditeur et se focaliser avant tout sur les titres et son Xbox Game Pass pour cibler un maximum d'utilisateurs.

Face à ces rumeurs, Microsoft a finalement pris la parole au fil d'un podcast tenu par Phil Spencer, le PDG de Microsoft Gaming en personne.

Sans évoquer une ouverture systématique de toutes les franchises Xbox aux autres plateformes, le patron de la division Xbox a confirmé que 4 au moins seraient proposées sur d'autres plateformes, sans en préciser le nom.

Néanmoins, plusieurs fuites évoquaient déjà la situation, qui se voit ainsi indirectement confirmée par Phil Spencer. Il s'agira donc sans aucun doute de Hi-Fi Rush et Pentiment qui seront portés sur PS5 dans un premier temps, suivis par Sea of Thieves et Grounded. Un portage sur Switch de certains des quatre titres pourrait être possible, notamment Hi-Fi Rush déjà évoqué par le passé.

Phil Spencer temporise la situation et tente de limiter l'emballement et les extrapolations en indiquant qu'il s'agit surtout d'une expérimentation et pas d'une politique qui vise à se généraliser. Néanmoins, on pourrait voir d'autres franchises arriver sur PS5 prochainement comme Starfield dont la popularité diminue ces derniers mois et dont l'exclusivité a toujours fait débat au sein même des équipes de Bethesda, mais aussi le prochain Indiana Jones, là encore pour les dissensions que provoque l'exclusivité Xbox en interne.