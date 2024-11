Passé dans le giron du groupe Synfonium des fondateurs d'OVHcloud, le moteur de recherche Qwant a répété à plusieurs reprises poursuivre son travail au long cours pour le développement de sa propre technologie de Search.

La surprise du jour est que le Français Qwant ne va plus faire cavalier seul dans la finalisation de cette initiative. Il est rejoint par le métamoteur de recherche allemand Ecosia au sein d'une coentreprise baptisée European Search Perspective. Détenue à parts égales, elle est basée à Paris.

" European Search Perspective a pour objectif de contribuer à la souveraineté numérique en Europe et de s'assurer que le continent dispose d'une alternative forte et indépendante aux technologies de recherches existantes. "

En français dès la fin du premier trimestre 2025

Qwant se positionne comme le moteur de recherche respectueux de votre vie privée, tandis que Ecosia fait vibrer la fibre écologique en tant que moteur de recherche qui plante des arbres. Pas de retour en arrière à ce niveau, mais ce n'est pas assez pour se différencier.

Qwant fait encore appel à l'API de Bing (Microsoft) et Ecosia s'appuie à la fois sur des résultats de recherche de Google et de Bing. Avec un index de recherche européen comme pierre angulaire, il s'agit d'œuvrer pour réduire cette dépendance, qui plus est dans un contexte de hausse des coûts des API... ce qui motive forcément.

Grâce aux avancées technologiques déjà obtenues par Qwant, l'index de recherche européen commencera à être utilisé par Qwant et Ecosia d'ici la fin du premier trimestre 2025 en France. Le déploiement sera étendu à l'Allemagne d'ici fin 2025. Si tout se passe comme prévu, l'anglais devrait suivre, puis d'autres langues.

Enfin un succès possible ?

Évidemment, ce n'est pas la première fois que les belles promesses d'une souveraineté européenne en matière de moteur de recherche sont faites. Cette fois-ci, l'envol pourrait bénéficier de la législation européenne DMA sur les marchés numériques qui lutte contre les pratiques anticoncurrentielles des géants d'internet.

Avec son potentiel de bouleverser la recherche en ligne, le développement de l'IA générative est aussi perçu comme une opportunité à saisir pour créer une expérience véritablement différente. Un domaine déjà abordé par Qwant avec Qwant+, même si c'est en s'appuyant sur le modèle d'IA d'OpenAI.

À souligner par ailleurs que d'autres moteurs de recherche pourront rejoindre l'European Search Perspective et participer au développement du nouvel index de recherche.