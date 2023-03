L'internet n'est pas toujours un espace approprié pour les enfants et il peut être très facile de tomber sur des contenus inadaptés alors qu'ils y passent de plus en plus de temps chaque semaine (9 heures pour les 7-12 ans et 6 heures chez les 1 à 6 ans selon une étude Ipsos).

Il reste difficile pour les parents de contrôler l'accès aux contenus des enfants sur les outils numériques du quotidien et des moyens spécifiques sont nécessaires pour les rassurer et garantir un accès non problématique à Internet.

Face à ce défi de permettre aux plus jeunes d'accéder à un Web plus accueillant pour eux, le moteur de recherche Qwant relance la version de son moteur de recherche destiné aux enfants avec Qwant Junior.

Gratuit, sans publicité, sans collecte de données

Le service veut répondre à plusieurs exigences pour protéger les plus jeunes : gratuit, sans publicité (ni tracking) et sans collecte de données personnelles, il bloque l'accès aux contenus violents, inadaptés et pornographiques via un système de liste noire mis à jour régulièrement.

Les résultats de recherche et sites inappropriés sont invisibles pour l'enfant, avec une illustration de dinosaure faisant comprendre à l'enfant que la requête n'est pas adaptée à son âge.

Par ailleurs, Qwant Junior ne conserve pas d'historique de recherche et ne permet pas de récupération d'informations par un tiers, ce qui peut être un motif d'inquiétude pour les parents.

Et pour apporter une valeur ajoutée supplémentaire, Qwant s'est associé à BayaM (Bayard Jeunesse) pour enrichir le service Qwant Junior de contenus ludo-éducatifs, permettant d'accéder à des documentaires, histoires, jeux, podcasts et activités adaptés disponibles en page d'accueil.

Qwant Junior est disponible sur le Web, et sous forme d'application mobile sur Android et iOS.